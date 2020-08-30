«التربية» تمنح مرونة أسبوعين بشأن الزي المدرسي

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

أوضحت لبنى الشامسي المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية بالإنابة في وزارة التربية والتعليم، بأن الوزارة تمنح مرونة من أسبوع إلى أسبوعين لطلبة المدرسة الإماراتية الذين لم يتمكنوا من شراء الزي المدرسي، لافتة إلى أن جميع أنواع الزي المدرسي متوفرة في منافذ البيع التي حددتها وزارة التربية وأعلنت عنها في شهر أغسطس الماضي.

وجاء ذلك رداً على تساؤلات من أولياء الأمور حول عدم توفر الزي المدرسي للذكور الحلقة الثالثة، موضحة أن الوزارة نسقت مع كافة الشركات ومنافذ البيع بشكل مبكر لتوزيع الزي المدرسي من شهر مايو الماضي.

وكانت الوزارة حددت 149 منفذاً لبيع الزي المدرسي لطلبة المدرسة الإماراتية على مستوى الدولة، وتتوزع هذه المراكز على أبوظبي (76 منفذاً)، ودبي (22 منفذاً)، والشارقة (17 منفذاً)، وعجمان (ثمانية منافذ)، وأم القيوين (ثلاثة منافذ)، ورأس الخيمة (13 منفذاً)، والفجيرة (10 منافذ).

وأعلنت الوزارة عن توافر الزي المدرسي المعتمد لطلبة المدرسة الإماراتية ابتداءً من أغسطس بجميع المقاسات للطلاب والطالبات بمختلف الحلقات الدراسية، داعية أولياء الأمور والطلبة إلى الحصول عليه من خلال الموردين ومنافذ البيع المعتمدة، مؤكدة حرصها على تغطية وتوفير كل احتياجات الطلبة، وتحديد أسعار الزي المدرسي بما يراعي الظروف والاعتبارات الاقتصادية للأسر.

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