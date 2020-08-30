محمد بن زايد: سلامة أبنائنا وصحتهم أولوية قصوى في منظومتنا التعليمية

المصدر: دبي - البيان، ووام

عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن أمنياته بعام دراسي جديد حافل بالإنجاز والتميز.



وأكد سموه أن سلامة أبنائنا وصحتهم أولوية قصوى في منظومتنا التعليمية في ظل تحديات فيروس «كورونا».



وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة عبر «تويتر»: «بداية عام دراسي جديد.. نسأل الله تعالى أن يجعله عاماً حافلاً بالإنجاز والتميز.. سلامة أبنائنا وصحتهم أولوية قصوى في منظومتنا التعليمية في ظل تحديات «كورونا».. استدامة التعليم خلال الفترة الماضية تعزز ثقتنا بمواصلة التطوير والتحديث بما يحقق جودة التعليم». وتستقبل المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم اليوم أكثر من مليون طالب وطالبة إيذاناً ببدء العام الدراسي الجديد 2020 - 2021.



وأقرت الوزارة تطبيق منظومة التعليم الهجين «الدمج بين التعليم في المدرسة والتعليم عن بُعد»، مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بما يضمن أعلى معايير الأمن والسلامة لجميع عناصر العملية التعليمية.

‏واختتمت الوزارة الخميس الماضي أسبوع التدريب التخصصي المستمر للهيئة التدريسية، واستهدف 37 ألفاً من كوادر الميدان التربوي، ونفذه اختصاصيو التدريب، بهدف تقديم حلول علمية وعملية وواقعية، فضلاً عن إكساب المعلمين العمق المعرفي اللازم لتطبيق التعلم الهجين.

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