نورة الكعبي تكرّم شركاء التميز في جامعة زايد

المصدر: أبوظبي - وام

كرمت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب رئيسة جامعة زايد الجهات والمؤسسات المانحة التي ساهمت في دعم طلبة الجامعة خلال العام الدراسي 2019 - 2020 وذلك في حفل افتراضي عبر تقنية الاتصال المرئي.

ورحبت معاليها في كلمتها بالمشاركين في الحفل الذي يأتي تعبيراً عن مبدأ أصيل في الاحتفاء بشركاء الإنجاز أرسـته دائماً قيادتـنا الملهمة والطموحة والداعمة وقالت إن جامعة زايد حققت العديد من الإنجازات على صعيد دورها في تطوير وانتشار المعرفة ومن وحي رسالتها كأداة من أدوات تحديث التأهيل الأكاديمي، وسعت دائماً إلى توسيع نطاق المشاركة مع المجتمع المحلي عبر العديد من المبادرات التي تأتي تحت عنوان تعزيز رسالة التكامل المجتمعـي في الدولة.

وأضافت معاليها: نتطلع جميعـاً إلى اليوم الذي ستكون فيه الجامعة رافداً رئيساً من روافد المجتمع وعـلامة فارقـة في المعرفـة النوعية تضـع رسـالة الإمارات نصب عيـنيها وتـوجد في ذات الوقت ضمن شراكات متكافئة مع نظرائها من المؤسسات الأكاديميـة والمراكز البحثية للارتقـاء بجودة التعليم الأكاديمـي والمعرفة البحثية وتلبية سقف الاستحقاقات القادمة.

وأكدت معاليها الحرص على استدامة جامعة زايد كصـرحٍ أكاديمي نوعي يُساهم في تأهيل أجيال الريادة لينضموا بتمكُن واقتدار إلى مختلف مواقع المسؤولية الوطنية خدمةً لمسيرة بلادنا نحو التنافسية وكما أرادَ لها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيبَ الله ثراه - والذي نتشّرفُ بأنْ تحملَ الجامعة اسمه الكريم.

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