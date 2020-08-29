عودة كافة الصفوف للتعليم المباشر 13 و27 سبتمبر المقبل

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

كشفت وزارة التربية والتعليم عن الخط الزمني لعودة استئناف طلبة المدرسة الإماراتية للتعليم الهجين (الواقعي والافتراضي) للعام الدراسي 2020-2021، حيث تعود الصفوف (الروضة الأولى والأول والثاني والسابع و الثامن والحادي عشر والثاني عشر) اعتباراً من 13 سبتمبر المقبل بواقع 30%، أما الروضة الثانية والصف التاسع والعاشر فسوف ينتظمون في 27 سبتمبر المقبل بواقع 30% حسب العودة التدريجية للدراسة، فيما يبدأ دوم جميع الطلبة اليوم بنظام «التعليم الهجين» وسيطبق التعليم الواقعي على بعض الصفوف وهي ( 3-4-5-6) ويخضع كافة الصفوف للتعلم الذكي مباشرة وفق الخط الزمني، حيث تم تقسيم خطة التعليم الواقعي إلى 4 مراحل 25%، 50%، 75%، 100%.

وأوضحت الوزارة في الخطة التي حصلت «البيان» على نسخة منها، أن دوام رياض الأطفال ساعتين ونصف في التعليم عن بعد ويبدأ الساعة الرابعة عصراً قبل بداية التعلم الواقعي المدرسي حسب الخط الزمني في التعلم الواقعي المدرسي، ويكون الدوام في رياض الأطفال على فترتين صباحية ومسائية، الصباحية: طلبة التعلم الواقعي المدرسي، والفترة المسائية: طلبة التعليم الذكي المباشر، وسيقوم معلمو رياض الأطفال بتدريس الطلاب في الفترتين.

نسبة محددة

وشددت الوزارة على مراعاة إدارات المدارس عدم تجاوز النسبة المحددة في تطبيق التباعد 1.5 متر في السيناريو التدريجي الأول لدوام الطلبة البالغ 25%، ويتم وضع الطلبة الذين وافق آباؤهم على التعليم الواقعي المدرسي المباشر في مرحلة 25% حسب الأسبقية بناء على الاستبيانات التي تم توزيعها على أولياء الأمور لتوضيح رغبتهم في التعلم المدرسي، وفي حال فاقت النسبة 25% يتم تأجيلها حتى مرور أسبوعين ويتم إعلام أولياء الأمور بذلك حسب الوضع الآمن ومراعاة تقسيمات الطلبة إلى مجموعات (a-b).

وفي حال تجاوزت موافقات أولياء الأمور نسبة الـ 50% يمكن لإدارة المدرسة استخدام نظام سيناريو اشتراطات السلامة ويتم دراسة الوضع العام قبل الانتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى.

وأوضح الدليل الصادر عن وزارة التربية والتعليم أن المعلمين ذوي النصاب المنخفض يتم تكليفهم بنظام المتابعة والإشراف على الإجراءات الاحترازية ويلتزم الجميع بالإجراءات الاحترازية ولبس الكمامات والتعقيم وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأوضح دليل شرح الخط الزمني للخطة في حال كان عدد الطلاب في الشعبة 30 طالباً، ففي مراحل تواجد الطلبة في التعليم المباشر 25% يصبح 6 طلاب في الشعبة الواحدة، وفي مرحلة الـ 50% يصبح 15 طالباً، و في مرحلة 75% يصبح 23 طالباً، ومن ثم حضور جميع الطلبة في مرحلة الـ 100%.

استدامة

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن المدرسة الإماراتية الذكية تسعى لاستدامة التعليم وتتناغم مع مئوية الدولة 2071، ورؤية وزارة التربية والتعليم المستقبلية وتقدم فرص تعليمية وتدريبية ومنصات للتعلم تعتمد على المتعلم نفسه، لتلبية احتياجاته التعليمية دون تقيد بمكان وزمان معينين، وتتسم بديناميكية التفاعل مع الوسط المحيط بطريقة ذكية وفعالة بالاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي على نطاق واسع في العملية التعليمية في كافة جوانبها سواء في التعليم المدرسي أو الإلكتروني.

وتتسم المدرسة الإماراتية الذكية بالمرونة من خلال إتاحة انضمام الطلبة في الأكاديميات والمسارات الدراسية المختلفة لحصص تفاعلية يتم فيها استخدام أدوات المحاكاة الإلكترونية وبرامج الواقع الافتراضي لممارسة الأنشطة العملية دون الحاجة للوجود الفعلي في المختبرات الدراسية، كما أنها تتيح دمج الحصص الدراسية في بعض المواد المشتركة بين المسارات والأكاديميات المختلفة من خلال المعلمين المتميزين بحيث يمكن للطلبة حضور حصص للتقوية أو الحصص الإضافية عن بعد بغض النظر عن إمكان تواجدهم، فضلاً عن توفر المصادر التعليمية طوال أيام الأسبوع ما يمكن للطلبة تخصيص احتياجاتهم وتعديل أوقات دراستهم بما يتناسب مع قدراتهم التعليمية المختلفة، وكذلك يسهل توفر المعلومات الدائم على الطلبة إعادة مراجعة المعلومات كلما كانت هناك حاجة لذلك.

6 إجراءات

وحددت وزارة التربية والتعليم 6 إجراءات لدخول المنشأة التعليمية، إذ يسمح بدخول فرد واحد من أولياء الأمور أو أفراد الأسرة المصرح لهم من الدرجة الأولى بتسليم واستلام الأطفال، وتخصيص أوقات دخول وخروج أولياء الأمور في منطقة مخصصة واحدة داخل المنشأة ويسمح لأولياء الأمور بالبقاء لمدة 10 دقائق فقط كحد أقصى داخل المنشأة وتشجيع الاجتماعات من خلال الإنترنت ما لم تكن هناك حاجة ماسة لعقد اجتماع شخصي متفق عليه مسبقاً، والتأكد من فحص درجة حرارة أي شخص يدخل إلى المنشأة وأنها أقل من 37.5 درجة، ويجب على الطاقم الطبي فحص جميع الموظفين والأطفال داخل المنشأة وأثناء النهار وعند المغادرة وتأكيد خلوهم من أي عرض من أعراض (كوفيد 19)، ومنع الموظفين من مغادرة المنشأة خلال النهار إلا في الحالات الطارقة ويطلب إليهم عدم العودة إلى المبني إلا بعد تعقيم ملابسهم بالكامل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز