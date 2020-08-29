غدا .. انطلاق العام الدراسي الجديد 2020 - 2021 في الإمارات

المصدر: وام

ينطلق غدا العام الدراسي الجديد 2020 - 2021 لطلبة المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة .

واقرت وزارة التربية والتعليم تطبيق منظومة التعليم الهجين "الدمج بين التعليم في المدرسة والتعليم عن بعد" مع الالتزام بكافة التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية بما يضمن أعلى معايير الأمن والسلامة لجميع عناصر العملية التعليمية.

‏واختتمت الوزارة الخميس الماضي أسبوع التدريب التخصصي المستمر للهيئة التدريسية واستهدف 37 ألفا من كوادر الميدان التربوي ونفذه اختصاصيو التدريب بهدف تقديم حلول علمية وعملية وواقعية فضلاً عن اكساب المعلمين العمق المعرفي اللازم لتطبيق التعلم الهجين.

وكان أسبوع التدريب التخصصي عقد عبر منصة التدريب الإلكترونية learning curve وتضمن تنظيم مؤتمر الخليج العربي السادس للمعلمين تحت شعار "التعليم الهجين".

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