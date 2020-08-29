المصدر: البيان الإلكتروني

يعود يوم غد الأحد طلبة الصفوف من الثالث حتى السادس في التعليم المباشر للدوام المدرسي للعام الدراسي الجديد 2020 ـ 2021، وفق برنامج العودة التدريجية للدراسة، ونظام «التعليم الهجين»، فيما يبدأ طلبة بقية المراحل في المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة تلقيهم التعليم عن بُعد، وتاليا نصائح مهمة عند استخدام المواصلات المدرسية

• تعقيم الحافلات يومياً

• وضع مطهرات اليد في جميع الحافلات

• تحديد نقاط محددة لمداخل الحافلات والسيارات الخاصة

• استخدام الحافلات بطاقة استيعابية لا تزيد عن 50%

• تحديد المسافات الآمنة للتباعد الجسدي من خلال وضع ملصقات على المقاعد

• فحص حرارة الطلبة قبل الصعود إلى الحافلة

• عدم السماح للطالب بصعود الحافلة المدرسية في حال ارتفاع درجة حرارته

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