كيفية الاستخدام الآمن لمكتبة المدرسة مع عودة الدراسة

المصدر: البيان الإلكتروني

يعود يوم غد الأحد طلبة الصفوف من الثالث حتى السادس في التعليم المباشر للدوام المدرسي للعام الدراسي الجديد 2020 ـ 2021، وفق برنامج العودة التدريجية للدراسة، ونظام «التعليم الهجين»، فيما يبدأ طلبة بقية المراحل في المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة تلقيهم التعليم عن بُعد، وتاليا طريقة الاستخدام الآمن لمكتبة المدرسة

• دخول المكتبات على دفعات بينها فواصل زمنية

• القيام بإجراءات التنظيف والتعقيم بين الحصص

• الحفاظ على التباعد الجسدي بين الطلبة

• ارتداء الكمامات والقفازات واستخدام المعقمات

• تعقيم مكتب الاستقبال في المكتبة ومعداتها كل ساعة

• إشراف المعلم على عملية استعراض الكتب للتقليل من ملامسة الطلبة للكتب

• منع الكتب المصنوعة من القماش أو المصنوعة من مواد يصعب تنظيفها

• وضع الكتب التي استخدمت في حاوية مخصصة لتعقيمها قبل إعادة الاستخدام

• التشجيع على استخدام الإنترنت في عمليات البحث عن الكتب واستعارتها

• تخصيص منطقة لوضع تشكيلة مختارة من الكتب لتخفيف البحث اليدوي

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