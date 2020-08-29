كيفية الاستخدام الآمن لمكتبة المدرسة مع عودة الدراسة
يعود يوم غد الأحد طلبة الصفوف من الثالث حتى السادس في التعليم المباشر للدوام المدرسي للعام الدراسي الجديد 2020 ـ 2021، وفق برنامج العودة التدريجية للدراسة، ونظام «التعليم الهجين»، فيما يبدأ طلبة بقية المراحل في المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة تلقيهم التعليم عن بُعد، وتاليا طريقة الاستخدام الآمن لمكتبة المدرسة
• دخول المكتبات على دفعات بينها فواصل زمنية
• القيام بإجراءات التنظيف والتعقيم بين الحصص
• الحفاظ على التباعد الجسدي بين الطلبة
• ارتداء الكمامات والقفازات واستخدام المعقمات
• تعقيم مكتب الاستقبال في المكتبة ومعداتها كل ساعة
• إشراف المعلم على عملية استعراض الكتب للتقليل من ملامسة الطلبة للكتب
• منع الكتب المصنوعة من القماش أو المصنوعة من مواد يصعب تنظيفها
• وضع الكتب التي استخدمت في حاوية مخصصة لتعقيمها قبل إعادة الاستخدام
• التشجيع على استخدام الإنترنت في عمليات البحث عن الكتب واستعارتها
• تخصيص منطقة لوضع تشكيلة مختارة من الكتب لتخفيف البحث اليدوي