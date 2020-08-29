مع عودة المدارس .. ضوابط استخدام مكاتب المعلمين والمناطق المشتركة

المصدر: البيان الإلكتروني

يعود يوم غد الأحد طلبة الصفوف من الثالث حتى السادس في التعليم المباشر للدوام المدرسي للعام الدراسي الجديد 2020 ـ 2021، وفق برنامج العودة التدريجية للدراسة، ونظام «التعليم الهجين»، فيما يبدأ طلبة بقية المراحل في المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة تلقيهم التعليم عن بُعد، وتالياً أهم ضوابط استخدام مكاتب المعلمين والمناطق المشتركة

• الحفاظ على التباعد الجسدي بينهم في جميع الأوقات

• التأكد من الحفاظ على مسافة آمنة قدرها متران في المكاتب والغرف المشتركة

• دخول وخروج الغرف على دفعات بينها فواصل زمنية

• الامتناع عن مغادرة المدرسة خلال الدوام إلا للضرورة

• الخضوع للتعقيم والفحص الحراري قبل دخول المدرسة

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