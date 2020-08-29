المصدر: البيان الإلكتروني

يعود يوم غد الأحد طلبة الصفوف من الثالث حتى السادس في التعليم المباشر للدوام المدرسي للعام الدراسي الجديد 2020 ـ 2021، وفق برنامج العودة التدريجية للدراسة، ونظام «التعليم الهجين»، فيما يبدأ طلبة بقية المراحل في المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة تلقيهم التعليم عن بُعد، وتالياً إجراءات ضرورية للسلامة المدرسية

• التباعد الجسدي في غرف الصفوف

• تنظيم غرف الصفوف لاستيعاب سعة مخفضة

• إبقاء مسافة آمنة قدرها متران بين مقاعد الطلبة

• استخدام علامات على الأرض في الصفوف

• وضع المعلمين في مقدمة الصف، على مسافة مترين من مقاعد الصف الأمامي

• استخدام مساحات بديلة كالمكتبات لاستيعاب أعداد الطلبة

• استخدام الحواجز عند الحاجة

• توزيع الصفوف على فترات زمنية مختلفة إذا كانت المساحة غير متوفرة

• وضع لافتات على جميع الأبواب لتحديد الطاقة الاستيعابية القصوى للغرفة

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز