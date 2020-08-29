إجراءات ضرورية للسلامة المدرسية
يعود يوم غد الأحد طلبة الصفوف من الثالث حتى السادس في التعليم المباشر للدوام المدرسي للعام الدراسي الجديد 2020 ـ 2021، وفق برنامج العودة التدريجية للدراسة، ونظام «التعليم الهجين»، فيما يبدأ طلبة بقية المراحل في المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة تلقيهم التعليم عن بُعد، وتالياً إجراءات ضرورية للسلامة المدرسية
• التباعد الجسدي في غرف الصفوف
• تنظيم غرف الصفوف لاستيعاب سعة مخفضة
• إبقاء مسافة آمنة قدرها متران بين مقاعد الطلبة
• استخدام علامات على الأرض في الصفوف
• وضع المعلمين في مقدمة الصف، على مسافة مترين من مقاعد الصف الأمامي
• استخدام مساحات بديلة كالمكتبات لاستيعاب أعداد الطلبة
• استخدام الحواجز عند الحاجة
• توزيع الصفوف على فترات زمنية مختلفة إذا كانت المساحة غير متوفرة
• وضع لافتات على جميع الأبواب لتحديد الطاقة الاستيعابية القصوى للغرفة