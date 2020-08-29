المصدر: البيان الإلكتروني

يعود يوم غد الأحد طلبة الصفوف من الثالث حتى السادس في التعليم المباشر للدوام المدرسي للعام الدراسي الجديد 2020 ـ 2021، وفق برنامج العودة التدريجية للدراسة، ونظام «التعليم الهجين»، فيما يبدأ طلبة بقية المراحل في المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة تلقيهم التعليم عن بُعد، وتالياً 15 وصفة تقوي مناعة المجتمع الدراسي ضد "كورونا"

ــ التهيئة النفسية والجسدية للطالب قبل العودة للدراسة بفترة كافية

ــ إتاحة الخيار لأولياء الأمور لتحديد نظام تعليم ابنائهم

ــ تعزيز ثقة الطالب بنفسه وقدرته على الحماية من المرض

ــ التزام الطلبة بالتباعد الجسدي وعدم مشاركة الأشياء الخاصة

ــ توفير برامج تثقيفية لجميع الفئات في الميدان التربوي

ــ توعية الآباء والأمهات بالابتعاد عن منطق التخويف والتهويل

ــ فتح باب الدعم النفسي لأولياء الأمور من قبل المختصين في المدارس

ـــ توفير غرفة مخصصة بالمدرسة لعزل الطلبة الذين تظهر عليهم أعراض الفيروس

ــ إبقاء الطالب داخل المنزل في حال ظهور أعراض مرضية عليه

ــ تعاون الأسرة والمدرسة وفق مبدأ الشراكة التعاونية لأطراف المنظومة التعليمية

ــ تخفيف كثافة الفصول وإلغاء التجمعات

ــ إخضاع الاشتراطات التي ستفرضها المدارس لرقابة مستمرة من الجهات المختصة

ــ ارتداء الكمامة من قبل أولياء الأمور عند توصيل الأطفال إلى المدارس

ـــ تزويد الطالب بغذاء صحي وتنظيم عملية تناول الطلبة للوجبات

ــ توفير البيئة التعليمية المناسبة للطلبة في المنازل لنجاح التعلم عن بعد

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