«جامعة محمد بن راشد للطب» تهنئ «أم الإمارات»

المصدر: (دبي - وام)

تقدمت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية بأسمى آيات التهاني والتبريكات «لأم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يقام هذا العام تحت شعار «التخطيط للخمسين.. المرأة سند للوطن»..

مشيرة إلى أن هذا الشعار يحمل دلالات عميقة تؤكد حرص قيادتنا الرشيدة على تعزيز مكانة المرأة الإماراتية التي تتخذ من «أم الإمارات» أم الخير والعطاء والإنسانية قــــدوة لهـــــــــــا في مسيرتها.

ونشرت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية عبر موقعها الرسمي ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها في هذه المناسبة الوطنية فيديو يتضمن رسالة محبة وتقدير من طالبات الجامعة للمرأة الإماراتية أكدن من خلاله أن المرأة الإماراتية استطاعت أن تثبت جدارتها وكفاءتها في كافة المجالات فكانت مربية فاضلة لأجيال المستقبل وقيادية ناجحة وموظفة مسؤولة ومعلمة مناضلة وطبيبة ماهرة وطالبة مجتهدة.

وأعربت طالبات الجامعة عن شكرهن وتقديرهن للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات التي قدمت كافة أشكال الدعم للمرأة الإماراتية التي كانت ولا تزال دائماً محط أنظار الجميع. .

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