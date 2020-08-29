75 ألف طالب يستخدمون منصات «ألف للتعليم»

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

أفادت عائشة اليماحي مستشارة شركة «ألف للتعليم» المتخصصة في مجال تكنولوجيا التعليم، في تصريح خاص لـ«البيان» بأن «ألف للتعليم» وضعت خطة تتماشى مع كل السيناريوهات الممكنة للعام الدراسي الجديد 2021-2020، من حيث عودة الطلاب إلى المدارس سواء عن طريق التعليم المباشر أو التعلم عن بعد أو التعليم الهجين.

موضحة أن أكثر من 75 ألف طالب سيستخدمون «منصات ألف» في بداية العام الدراسي الجديد ويتمكنون من الدراسة بخاصية الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى أكثر من 100 مدرسة خاصة على مستوى الدولة. وأضافت أن «ألف للتعليم» تعتزم التوسع لتضم في نطاقها صفوف العاشر والحادي عشر.

وخصوصاً أنها كانت تقدم التعليم من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف التاسع، وتعمل حالياً على إعداد نماذج أولية واستطلاعات لآراء الميدان التربوي بشكل مستمر، لتحديد الأدوات التي تناسب جميع المدارس حتى تتمكن من تقديم أفضل أدوات التعلم، حيث تسعى لتوفير خدمة ذات جودة عالية للميدان التربوي، كما تعمل بشكل دائم على التعرف على حاجة الميدان وتلبيتها بشكل مستمر.

نجاح

وذكرت اليماحي أن «ألف» للتعليم حققت نجاحاً في تطبيق مبادرة التعلم عن بعد، التي خاضتها المدارس العام الدراسي المنصرم، والتي جاءت في إطار الخطوات الوقائية والاحترازية لضمان الحفاظ على سلامة الطلبة، وبما يتماشى مع الجهود والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني، التي تهدف إلى الحد من انتشار فيروس «كورونا» (كوفيد 19).

مواد

وتابعت بأن طلبة الصفوف من الخامس حتى التاسع تلقوا 22,696 درساً، خلال اليوم الأول في التعلم عن بعد للفصل الدراسي الثالث والأخير من العام الدراسي الماضي في منازلهم، عبر المنصة شملت ثماني مواد دراسية من منهاج وزارة التربية والتعليم وهي:

العلوم، اللغة العربية، الرياضيات، الدراسات الاجتماعية، اللغة الإنجليزية والتربية الإسلامية، بمشاركة تفاعلية من معلمين بلغ عددهم 3,057 معلماً ومعلمة، ما يؤكد الإقبال الكبير والتفاعل الإيجابي من قِبل الطلبة في تطبيق مبادرة التعلم عن بُعد، ثمرة للجهود المشتركة والتعاون المستمر بين منصة «ألف» ووزارة التربية والتعليم من جانب، ومتابعة واهتمام أولياء الأمور لإتمام وتمكين عملية التعلم عن بُعد من الجانب الآخر، وبتضافر هذه الجهود تمكن الطلبة من تلقي دروسهم وهم في منازلهم بسهولة ويسر.

مهارات

وأكدت أن الأزمات تختبر عزيمة وقوة الدول، ونحن في دولة الإمارات دائماً ما نتغلب على مثل هذه التحديات، ولتعزيز وبناء مهاراتنا الأساسية في الرعاية الطبية، أطلقت شركة «ألف للتعليم» عبر منصتها الإلكترونية وبالتعاون مع كليات التقنية العُليا ومستشفيات كابيتال هيلث البرنامج الصيفي- مدخل إلى العلوم الطبية والتمريض، الذي تم توفيره لجميع طلبة المدارس في دولة الإمارات العربية المتحدة من الصف السابع إلى الثاني عشر.

واختتم البرنامج الصيفي فعالياته الأسبوع الماضي، إذ طبق بواسطة وسائل الاتصال المرئي عبر الإنترنت مع متخصصين في مجال الرعاية الصحية. وأشارت إلى أن الشركة تلقت رسائل شكر وامتنان من الطلبة المنتسبين لهذا البرنامج عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن سعادتهم بالانضمام لهذا البرنامج، وإظهار مدى شغفهم واستمتاعهم بالمحتوى المعروض.

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