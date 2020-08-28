«التربية» تدرب 950 مرشداً أكاديمياً واختصاصياً اجتماعياً على الإسعافات الأولية

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

نظمت وزارة التربية والتعليم برنامج الإسعاف النفسي الأولي التدريبي الافتراضي الذي استهدف 950 مرشداً أكاديمياً ومهنياً واختصاصياً اجتماعياً على مستوى الدولة، وذلك تعزيزاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها الوزارة، لضمان بيئة صحية آمنة، وحفاظاً على سلامة المجتمع المدرسي.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى تعريف المستهدفين بالمفاهيم الأساسية للإسعاف النفسي الأولي وإكسابهم المهارات اللازمة عند تعرض الطالب أو الأسرة لأي طارئ، بجانب تمكين المرشد والاختصاصي الاجتماعي من تطبيق كافة الإجراءات لحماية نفسه والمحافظة على صحته مما يعزز من أدائه على أكمل وجه.

ويتضمن البرنامج التدريبي مفهوم ومبادئ الإسعاف النفسي الأولي ومهارات التواصل الداعم في الأزمات وأولويات التدخل الفاعل في الحالات الطارئة.

واختتمت وزارة التربية والتعليم أسبوع التدريب التخصصي المستمر للهيئة التدريسية الذي استهدف التدريب التخصصي الذي ضم 37 ألفا من كوادر الميدان التربوي والقيادات المدرسية من المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمناهج وزارة التربية والتعليم وذلك بشكل افتراضي عبر استخدام برنامج مايكروسوفت تيمز ومنصة التدريب الإلكترونية learning curve من كافة التخصصات، واستمرت أعماله وورشه وبرامجه، لمدة خمسة أيام متواصلة.

ونفذ البرنامج نواة تدريبية من اختصاصيي التدريب، بهدف تقديم حلول علمية وعملية وواقعية، فضلاً عن إكساب المعلمين العمق المعرفي اللازم، لتطبيق المعارف والمهارات في تطبيق التعلم الهجين، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

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