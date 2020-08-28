جامعة خليفة تنفذ مسارات ضمن «استعداد»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، عن البدء بتنفيذ مسارات الابتكار والإثراء وريادة الأعمال والبحث العلمي والتي تأتي ضمن برنامج سفراؤنا الوطني «استعداد» الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع 18 مؤسسة أكاديمية متخصصة داخل الدولة بهدف تعزيز قدرات طلبة المرحلة الثانوية وإثرائها من أجل إعدادهم للتميز في المجالات الأكاديمية وريادة الأعمال والبحث العلمي.

وتشارك الجامعة بثلاثة برامج تدريبية مدة كل منها أسبوعين وتخدم المسار الإثرائي وريادة الأعمال والبحث العلمي ويتولى مهمة الإشراف على كل مسار أحد أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة خليفة وسيضم كل برنامج 25 طالباً من الصفين 11 و12، منهم 20 طالباً إماراتياً والطلبة الآخرين من جنسيات مختلفة، وسيتم اختيار الطلبة وفقاً لأدائهم الأكاديمي والسلوكي في السجل المدرسي ومجموع الدرجات التي حصلوا عليها في تقييم الدخول للبرنامج. .

وقد نظمت جامعة خليفة جلسة نقاش إرشادية مؤخراً لطلبة برنامج المسار الإثرائي تم خلالها تقديم نبذة عن الجامعة والتعليم بشكل عام ومقدمة حول المسار الإثرائي. وأشادت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة بالتعاون الوثيق بين وزارة التربية والتعليم والجامعة التي باتت صرحاً علمياً وطنياً متميزاً يزخر بالعديد من الخبرات.

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