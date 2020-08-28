دعوة للاستفادة من المرونة بشأن سياسة العودة للمدارس

المصدر: دبي - وام

أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أمس تعميماً إلى كافة الوزارات والجهات الاتحادية دعتها للاستفادة من المرونة الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم «2 و8» لسنة 2018 بشأن سياسة العودة للمدارس التي أطلقتها الحكومة الاتحادية في العام 2018.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم تقسيم سياسة العودة إلى المدارس إلى 3 محاور ففي المحور الأول يمنح موظفو الحكومة الاتحادية ممن لديهم أبناء في المرحلة الابتدائية فما فوق مرونة في الحضور والانصراف في اليوم الدراسي الأول، بغض النظر عن مسار التعليم المعتمد لأبنائهم سواء كان تعليماً تقليدياً أو «عن بعد»، من أجل تهيئة وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لأبنائهم الطلبة، على ألا تزيد مدة المرونة على 3 ساعات مع مراعاة اختلاف أيام بداية الدراسة حسب المنهج المحدد للمدرسة من الجهات المختصة وتمنح المرونة في الحضور والانصراف وفقاً للأنظمة المعمول بها في الجهة وبموافقة المدير المباشر.

الدوام المرن

وبحسب التعميم فإن المحور الثاني من سياسة العودة للمدارس يمنح موظفي الحكومة الاتحادية الحق في الدوام المرن في الأسبوع الأول لرعاية أطفال الحضانة ورياض الأطفال، إذا تمت الموافقة على افتتاحها من قبل الجهات المختصة في الدولة.

حيث يمنح الموظف عن كامل أيام الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد المرونة في الحضور والانصراف لاصطحاب أبنائه من وإلى الحضانة أو المنزل على ألا تزيد مدة المرونة على 3 ساعات يومياً خلال الأسبوع مع مراعاة اختلاف أيام بداية الدراسة حسب المنهج المحدد للحضانة أو الروضة من الجهات المختصة مع منح المرونة في الحضور والانصراف وفقاً للأنظمة المعمول بها في الجهة وبموافقة المدير المباشر.

اجتماعات

وأشارت الهيئة في تعميمها إلى أن المحور الثالث من سياسة العودة للمدارس يتمحور حول الدوام المرن في مناسبات وظروف أخرى متعلقة بالعام الدراسي حيث طالبت فيه الوزارات والجهات الاتحادية بإصدار الأنظمة الداخلية اللازمة لتمكين موظفيها من دعم أبنائهم الطلبة بما لا يخل بسير العمل في الجهة ولا يتعارض مع قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية .

حيث يجوز منح الموظف إذناً لمدة لا تزيد عن 3 ساعات لحضور اجتماعات أولياء الأمور ذات العلاقة بمدارس أبنائهم تفعيلاً للائحة مجالس أولياء الأمور كما يجوز منح الموظف إذناً لمدة لا تزيد عن 3 ساعات لحضور مناسبات التخرج والمناسبات والأنشطة الخاصة بالأبناء».

وجاء إطلاق سياسة «العودة إلى المدارس» بهدف التيسير على الآباء والأمهات العاملين في الحكومة الاتحادية وتمكينهم من مرافقة أطفالهم إلى المدارس والحضانات أو متابعة سير عملية تعلم أبنائهم في بداية العام الدراسي الجديد.

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