سلطان القاسمي يعتمد 490 منحة دراسية لجامعتي الشارقة والأمريكية

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرئيس الأعلى لجامعتي الشارقة والأمريكية صباح اليوم 490 منحة دراسية لطلاب وطالبات الدراسات العليا في كل من جامعة الشارقة والجامعة الامريكية لدراسة الماجستير والدكتوراه، فأعتمد سموه 115 منحة دراسية لدراسة الدكتوراه في مختلف كليات وتخصصات وبرامج الدكتوراه في جامعة الشارقة، فيما بلغ عدد المنح المعتمدة لدراسة الماجستير في جامعة الشارقة 348 منحة في مختلف التخصصات والكليات بالجامعة ليكون عدد المنح المعتمدة للدراسة بجامعة الشارقة للماجستير والدكتوراه 462 منحة.

كما أعتمد سموه 18 منحة دراسية بالجامعة الأمريكية، منها 3 منح لدراسة الدكتوراه في كلية الهندسة و 25 منحة لدراسة الماجستير و 13 منحة دراسية في الماجستير بكلية الهندسة و 7 منح لدراسة الماجستير في إدارة الأعمال، ومنحتين دراسيتين في الماجستير في المحاسبة ومثلها في التخطيط المدن ومنحة دراسية واحدة لدراسة الماجستير في الترجمة.

يجدر بأن هذه المنح الدراسية التي اعتمدها صاحب السمو حاكم الشارقة للدفعة الجديدة التي سوف تبدأ الدراسة في الفصل الدراسي الحالي، ولا تشمل تلك المنح التي اعتمدت من سموه التي بدأت الدراسة فيها سابقا في الجامعتين.

650 منحة

يذكر أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة اعتمد من قبل قوائم المنح الدراسية لعام 2020/ 2021 لعدد 650 من الطلاب والطالبات المتفوقين في الثانوية العامة للالتحاق بجامعتي الشارقة والجامعة الأمريكية في الشارقة، وأعلن عن ذلك الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، الذي أكد أن صاحب السمو حاكم الشارقة اعتمد قائمة الدفعة الأولى من المنح الدراسية بإجمالي عدد 650 طالباً وطالبة بجامعة الشارقة والجامعة الأمريكية في الشارقة، منها ما يقارب 500 منحة بجامعة الشارقة وما تبقى 150 في الجامعة الأمريكية بالشارقة، مشيرا إلى أن سموه وجه باستمرار استقبال طلبات المنح الدراسية للدفعة الثانية حتى الأسبوع الأول من شهر سبتمبر وسيتم الإعلان عنها نهاية سبتمبر للطلبة الذين لم يتقدموا لظروف التحاقهم بالخدمة الوطنية أو لأية ظروف أخرى.

دعم

وأكد الليم أن التعليم المستمر واكتساب الخبرات والمهارات، يساهم بفاعلية في دعم النهضة الحضارية الشاملة في الشارقة ويعزز دورها الريادي على مستوى العالم، إضافة إلى أن هيئة كهرباء ومياه الشارقة تعمل على تنفيذ توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، بأن تقدم الخدمات بمستويات عالمية، واستطاعت أن تحقق العديد من النتائج الايجابية من خلال الاعتماد على الدراسات المتخصصة والأبحاث العلمية والتخطيط الاستراتيجي بالإضافة إلى التعاون التعليمي الأكاديمي مع عدد من الجامعات ومراكز الأبحاث مثل الجامعة الأمريكية وجامعة الشارقة من خلال تدشين كرسي أستاذية في مجال الطاقة للاستفادة من الأبحاث العلمية والخبرات في تطوير مجالات عملها.

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