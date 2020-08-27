أكاديمية الإمارات الدبلوماسية تستقبل 79 طالباً وطالبة

المصدر: أبوظبي - البيان

رحّب معالي زكي نسيبة، وزير دولة وعضو مجلس أمناء أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، أمس، بطلبة الدفعة الجديدة لأكاديمية الإمارات الدبلوماسية من دبلوماسيي المستقبل، خلال اللقاء التعريفي الافتراضي، الذي بدأت فعالياته أمس، وتختتم اليوم، واستقبلت الأكاديمية 79 طالباً وطالبة، الذين التحقوا بمقاعدها الدراسية للعام الدراسي الجديد 2020/‏ 2021.

واشتملت أجندة اللقاء التعريفي الافتراضي فعاليات تعريفية بالأكاديمية وأقسامها وأعضاء هيئة التدريس فيها، بالإضافة إلى مقدمة شاملة حول الدبلوماسية في القرن الحادي والعشرين.

وفي كلمة مسجلة خاطب فيها طلبة الأكاديمية الجدد، قال معالي زكي نسيبة: «العالم اليوم في حاجة ماسة لدبلوماسيين وقادة يمتلكون مهارات التفاوض الأساسية والوعي السياسي اللازم، بل يمتلكون أيضاً الفهم الشامل لأهمية بناء وتوطيد العلاقات مع الدول عن طريق التعاون والشفافية والنزاهة».

ونصح معاليه الطلبة الجدد: «تبدأ اليوم رحلتكم للمساهمة في قصة نجاح بلدكم، والمحافظة على مكانته الرائدة. وبصفتكم دبلوماسيي المستقبل لدولة الإمارات، عليكم أن تحرصوا على اتباع خطى الوالد المؤسس، المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والمتمثل بمواصلة اعتماد التقاليد الدبلوماسية الإماراتية المستندة إلى منهج القوة الناعمة، وتوفير الدعم للآخرين استناداً إلى المبادئ الإنسانية للتأثير إيجاباً على الساحة الدولية».

وقال برناردينو ليون، مدير عام الأكاديمية، ضمن كلمته الترحيبية بالطلبة الجدد: «تلعب الدبلوماسية دوراً مهماً في حل النزاعات والتحديات السياسية حول العالم، ويؤدي الدبلوماسيون دوراً أساسياً في خدمة أوطانهم».

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