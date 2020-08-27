تدريب 15 ألف معلم على التحوّل الرشيق للتعليم الهجين

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

دربت وزارة التربية والتعليم، أمس، خمسة عشر ألف معلم ومعلمة من المدارس الحكومية والخاصة عن بُعد على التحول الرشيق للتعلم الهجين عبر تقنية Microsoft Teams، ضمن فعاليات أسبوع التدريب التخصصي أغسطس 2020، والذي يهدف إلى رفع كفايات المعلمين في أساليب التعلم الهجين، الذي يجمع بين محوري التعليم (التعليم المباشر والتعليم عن بعد).

وقدم التدريب مجموعة من اختصاصي التدريب عبر قنوات عدة، وباللغتين العربية والإنجليزية لجميع المعلمين في المدارس الحكومية والخاصة، التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم.

وتناول التدريب مفهوم التعليم في بيئة التعلم الهجين، وأهمية التخطيط للتعليم في بيئة التعلم الهجين واستراتيجيات التعليم الهجين وكيفية إدارة بيئة التعلم الهجين، وتفعيل التقييم الفعال في بيئة التعلم الهجين، وخلال التدريب تم تقديم فهم لعوامل ومقومات نجاح التطبيق وكيفية تخطيط التعليم في بيئة التعلم الهجين، كما تم تحديد أدوار المعلم في بيئة التعلم الهجين، وإبراز أهمية تطبيق التعلم الهجين لتحقيق التعليم الأمثل.

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