إدارات مدرسية بالشارقة: جاهزون لـ«التعليم الهجين»

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

أكدت مدارس خاصة في الشارقة جاهزية المدارس العالية لاستقبال العام الدراسي المقبل، والذي سوف ينطلق بدوام الطلبة في الثلاثين من أغسطس الجاري، متعهدة بتنفيذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تضمن سلامة الطلبة وتطبيق صارم لجميع الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان الصحة والسلامة وفق التعاميم الصادرة من وزارة التربية والتعليم والهيئات التعليمية، كما أن الكثير من إدارات المدارس وضعت خططاً وسيناريوهات لبداية العام الدراسي المقبل بما فيها تطبيق نظام التعليم (الهجين) أي الجمع بين التعليم عن بعد والتعليم داخل القاعات الدراسية.

وأكدوا أن هناك فريق تفتيش من هيئة الشارقة للتعليم الخاص ومن وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومن قسم البيئة والأمن والسلامة زار المدرسة للتأكد من مدة تطبيق كافة الاشتراطات الصحية، إضافة إلى تهيئة الحافلات المدرسية وتعقيمها على فترتين صباحية ومسائية، وعمل الفحوصات اللازمة لـ«كورونا» لكافة العاملين بالمدرسة، وذلك حرصاً منها على سلامة الطلبة في المدارس وكذلك سلامة الكادر التدريسي.

استعداد

وقال حسان صباح مدير مدرسة سما الأمريكية بالشارقة: إن إدارة المدرسة على أتم استعداد لتطبيق نظام التعلم (عن بعد)، وذلك من خلال الاستعداد المبكر بوضع 3 سيناريوهات عديدة، منها التعلم عن بعد بنسبة 100 % والسيناريو الثاني بعودة كافة الطلبة إلى الحرم الجامعي، والثالث (التعليم الهجين)، كما تم تدريب المعلمين بهدف رفع قدراتهم ومهاراتهم التقنية، لافتاً إلى أنه تم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الجهات الصحية.

وبين أن هناك فريق تفتيش من هيئة الشارقة للتعليم الخاص ومن وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومن قسم البيئة والأمن والسلامة زار المدرسة للتأكد من مدة تطبيق كافة الاشتراطات الصحية، كما أنه تم تشكيل فريق عمل لمتابعة سير التعلم عن بعد وتخصيص خط ساخن لأولياء الأمور للتواصل مع إدارة المدرسة في حال واجهت الطلبة أية مشاكل تقنية أو فنية.

إجراءات

بدوره، أكد أمين النظامي مدير مدرسة فيكتوريا الإنجليزية، أن إدارة المدرسة على استعداد كامل لتطبيق نظام التعلم عن بعد، إضافة إلى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلبة، كما أنه من قبل تم تخيير أولياء الأمور بنظام التعلم عن بعد بنسبة 100% أو التعلم الهجين، لافتاً إلى أنه ورد تعميم لإدارة المدرسة يفيد بضرورة أن يكون نظام (التعلم عن بعد) خلال الأسبوع الأول والثاني من بداية الفصل الدراسي الأول، فتم إعلام كافة أولياء الأمور بأن التعلم سوف يكون عن بعد في الأسبوعين الأولين من بداية الفصل الدراسي الأول.

وقال إبراهيم بركة مدير مدارس الشعلة الخاصة بالشارقة: إن إدارة المدرسة جاهزة لتطبيق تعميم هيئة الشارقة للتعليم الخاص من خلال الاستعداد باكراً لاستقبال الطلبة للعام الدراسي المقبل من خلال إجراء الصيانة الشاملة وتعقيم المباني وكافة المرافق، إضافة إلى تشكيل فريق من 7 إداريين للإشراف على الطلبة من خلال بروتوكول داخلي للتعامل مع كافة الجوانب من تعقيم الصفوف وتوفير مواد التعقيم في الحمامات والمداخل وتخصيص غرف عزل في حال حصول حالات، إضافة إلى تهيئة الحافلات المدرسية وتعقيمها على فترتين صباحية ومسائية، وعمل الفحوصات اللازمة لـ«كورونا» لكافة العاملين بالمدرسة.

جاهزية

وفي ذات السياق، أكدت رولا نسب مدير مدرسة النور الدولية بالشارقة، أن إدارة المدرسة جاهزة للتعلم عن بعد بداية العام الدراسي المقبل من خلال وضع خطة لاستقبال الطلبة والذين يبلغ عددهم 3 آلاف طالب، أبرزها اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية وتعقيم المبني المدرسي كاملاً، إضافة إلى تعقيم الحافلات المدرسية وذلك تجنباً لانتقال «كورونا»، كما أن إدارة المدرسة وزعت تعميماً من قبل لأولياء الأمور تفيدهم بتطبيق نظام التعليم الهجين بعد توزيع استبيان لمعرفة آراء أولياء الأمور واختياراتهم بحسب التعاميم السابقة التي وردت من هيئة الشارقة للتعليم الخاص والتي منحت الاختيار الأول لأولياء الأمور.

استبيانات

لفتت إدارات مدارس خاصة في الشارقة إلى أنها وزعت قبل فترة من بدء العام الدراسي استبيانات على أولياء الأمور تفيدهم بضرورة الاختيار نمط التعليم المناسب لأبنائهم والذي يكون إما «التعليم عن بعد» أو «التعليم الهجين»، وذلك وفقاً لتعليمات الوزارة التي ألزمت المدارس بضرورة مراعاة اختيار ولي الأمر لنظام الدراسة.

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