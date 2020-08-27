3 اختبارات لـ«الإمسات»

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

طورت وزارة التربية والتعليم «اختبار الإمارات القياسي- الإمسات» وضمنته ثلاثة اختبارات (أساسي وتتابعي وإنجاز) ليشمل الصفوف (12-10-8-6-4-1)، لضمان تطبيق أفضل المعايير العالمية لخدمة الطلبة في الدولة، وتغيير مُسميات أنواع الاختبار.

ويطبق اختبار «أساسي» على طلبة الصف الأول، عند التحاقهم بمرحلة التعليم العام، لقياس المهارات الأساسية في معرفة القراءة والكتابة باللغة العربية واللغة الإنجليزية والحساب ما قبل المدرسة، وإعداد الخطط المساندة لمسارهم التعليمي، فيما يطبق الاختبار الثاني «التتابعي» على طلبة الصفوف 4، 6، 8، 10، لقياس مهاراتهم في اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم، وتزويد مدارسهم بتقارير تساند الطلاب وتطور المنظومة التعليمية.

أما الاختبار الثالث «إنجاز» يعد اختبار إنجاز معيار القبول الجامعي الأول للجامعات الحكومية والخاصة في الدولة، ومن فئاته، طلبة الصف الثاني عشر وطلبة البعثات الخارجية وطلبة الماجستير والدكتوراه، ويشمل الاختبار عدة مواد منها: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، علوم الحاسوب، والأحياء.

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