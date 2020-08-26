جامعة محمد الخامس أبوظبي تنظّم لقاءً إرشادياً افتراضياً لجميع طلبتها

المصدر: أبوظبي - البيان

نظّمت جامعة محمد الخامس أبوظبي لقاءً إرشادياً افتراضياً لتعريف طلبتها بمرافق الجامعة وإدارتها والخدمات التي توفرها لهم، وكل المعلومات التي يحتاجها الطالب ليبدأ رحلته الجامعية بنجاح.

وافتتح الدكتور حمدان مسلم المزروعي، رئيس مجلس أمناء الجامعة، الجولة الإرشادية بالترحيب بالطلبة، معبراً عن شكره وتقديره لجهود القيادة الرشيدة التي تحرص على توفير بيئة تعليمية مُثلى لجميع الطلبة، وأفاد أن بداية هذا العام الذي يتزامن مع الهجرة النبوية التي انتقل فيها الرسول (ص) من مكان لمكان، ومن حال إلى حال، وأن هذه النقلة تطلبت الجد والاجتهاد، وهو ما يحتاجه الطالب لينجح في الانتقال في مسيرته الدراسية من مرحلة إلى أخرى، ويتكيف مع الظروف التي فرضتها الجائحة على العالم أجمع، مؤكداً أهمية العلم ومكانته المرموقة في الدين الإسلامي، وذكر قول الرسول (ص): «من سلك طريقاً يبتغي فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة...».

من جانبه، أكد مدير الجامعة، الدكتور خالد اليبهوني الظاهري بأن الجامعة تستلهم أهدافها الاستراتيجية من رؤية القيادة الرشيدة التي تهدف لجعل التعليم ونشر قيم الإسلام السمحة أولوية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأضاف أن اختيار الطالب الالتحاق بهذا الصرح العلمي الذي يُعنى بتدريس الكتاب العظيم، وكل ما يدعم هذا الكتاب من علوم كاللغة العربية والعلوم الإنسانية المصاحبة، محل فخر واعتزاز للجميع، وذكر مكانة العلم وطلبة العلم في القرآن الكريم، الذي كرّم العالم ورفع مكانته في أول آياته (اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ) وقول الرسول (ص) إن طالب العلم تحفّه الملائكة بأجنحتها فرحة واعتزازاً وتكريماً بما يصنع، مؤكداً ثقته في قدرة منتسبي الجامعة، «عيال زايد»، على تحقيق النجاح والتميز والريادة.

جاهزية الجامعة للتعليم عن بُعد

كما أكد الدكتور سيف الشعالي نائب مدير الجامعة لقطاع التطوير والاستثمار استعداد الجامعة لتقديم برامج تعليمية إلكترونية عالية الجودة، وأضاف: «حرصت جامعة محمد الخامس أبوظبي على استغلال الفترة الأخيرة لتطوير برامجها التعليمية لتتلاءم مع متطلبات التعليم عن بُعد وتتوافق مع أفضل معايير الجودة الأكاديمية، كما قامت الجامعة باستغلال تجربة التعليم عن بُعد خلال الفصل المنصرم، لوضع خطط تعليمية متكاملة، والتأكد من جاهزيتها للتعامل مع مختلف السيناريوهات».

من جانبها أكدت الدكتورة سميرة النعيمي، نائب مدير الجامعة للخدمات المساندة أن الجامعة وفرت دعماً متكاملاً لطلبتها لتمكينهم من بدء تجربتهم التعليمية بنجاح، مؤكدة أن نظام التعليم عن بُعد يعتمد بشكل أساسي على جودة أجهزة الحاسوب والبرامج التقنية المستخدمة، وعليه فقد قامت الجامعة بتوفير أجهزة كمبيوتر حديثة لجميع الطلبة سواء في المبنى الرئيسي أو في فرعها في عجمان، هذا بالإضافة إلى توفير خدمات تقنية متكاملة لجميع الطلبة وتقديم الدعم الفني 24/7 للهيئتين التدريسية والإدارية.

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