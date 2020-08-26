جامعة الشارقة تحصل على 100 ألف درهم منحة لطلبة الدكتوراه بالحوسبة والمعلوماتية

المصدر: الشارقة – البيان

حصلت جامعة الشارقة على منحة سنوية قدرها مائة ألف درهم إماراتي سنوياً مقدمة من المهندس فتحي عفانة الرئيس التنفيذي لشركة «فاست» للمقاولات لدعم طلبة الدكتوراه بكلية الحوسبة والمعلوماتية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الاستشاري الثاني لكلية الحوسبة والمعلوماتية، برئاسة الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية في إمارة الشارقة، بحضور الدكتور محمد عبيدات عميد كلية الحوسبة والمعلوماتية، وأعضاء المجلس الاستشاري للكلية.

من جانبه تقدم عميد الكلية بالشكر للمهندس فتحي عفانة، وشركة «فاست» على هذه المبادرة الكريمة في دعم الكلية، والبحث العلمي في مجال الحوسبة والمعلوماتية، التي تعد من المجالات المهمة للإمارة والدولة، مؤكداً أن الهدف من المنحة تشجيع البحث العلمي في مجالات الحوسبة والمعلوماتية لأهميتها في ازدهار الاقتصاد الوطني الرقمي والمعرفي بكوادر متخصصة في هذه المجالات المهمة، للدخول في حقبة الثورة الصناعية الرابعة والخامسة، مضيفاً أن الكلية تتطلع من الحاصلين على هذه المنحة عمل أبحاث متخصصة أصيلة تنشر في المجلات العلمية المحكمة والمصنفة دولياً، والعمل على براءات الاختراع في هذه المجالات العلمية الحديثة.

والجدير بالذكر أن المنحة تغطي دراسة الدكتوراه للطلبة في مجالات الحوسبة والمعلوماتية مثل هندسة الأمن السيبراني، وعلم البيانات، والشبكات اللاسلكية، والذكاء الصناعي، وتحليل بيانات الأعمال، وهندسة النمذجة والمحاكاة بالحاسوب، والمعلوماتية الحيوية الطبية وغيرها. وعلى الراغبين في الحصول على المنحة إرسال السيرة الذاتية بالتفصيل إلى مكتب عميد كلية الحوسبة والمعلوماتية في جامعة الشارقة.

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