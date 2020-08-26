50 % خصماً لحاملي «إسعاد» في جامعة «سان جوزيف»

المصدر: دبي- البيان

جددت لجنة بطاقة إسعاد التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي عقدها مع جامعة سان جوزيف بدبي، للعام الثالث على التوالي، موفرة بذلك خصماً حصرياً لحاملي البطاقة بنسبة 50% على الرسوم الإجمالية لبرامج الجامعة في كل التخصصات، ويأتي ذلك تنفيذاً لبنود عقد تجديد الانضمام الذي اعتمدته منى العامري، رئيسة لجنة بطاقة إسعاد، ونسرين أبيض مديرة جامعة سان جوزيف بدبي.

ومن جانب آخر، زار زكريا سيف، ممثل قطاع التعليم في لجنة بطاقة إسعاد، مقر الجامعة، حيث كان في استقباله نسرين أبيض، التي قدمت له شرحاً تفصيلياً حول البرامج التي تقدمها الجامعة، ومستوى إقبال الطلاب من حملة بطاقة إسعاد على الدراسة في كليات الجامعة، خلال السنوات الثلاث الماضية.

وتقدم زكريا سيف، بالشكر الجزيل إلى إدارة جامعة سان جوزيف على التزامهم بتقديم الخصم المتفق عليه لحاملي البطاقة، بالإضافة إلى التعامل الجيد، والتسهيلات التي يتلقاها الطلاب المتقدمين للدراسة في هذه الجامعة العريقة.

سمعة طيبة

وقال سيف: «إن الاستمرار في التعاون مع جامعة سان جوزيف يأتي نتاجاً للسمعة الطيبة، التي تتمتع بها الجامعة، وإننا في لجنة بطاقة إسعاد على ثقة بأن علاقتنا مع القائمين على هذا الصرح التعليمي العريق سيسهم في تقديم المزيد من الخدمات المميزة لحاملي بطاقة إسعاد، وبما يحقق هدفنا المنشود في إسعادهم، وهذا التعاون إنما يعزز الشراكة القائمة بين الطرفين، التي بدأت منذ ثلاث سنوات، ويسهم كذلك في تسهيل حصول الطلاب على مستوى تعليمي متميز وبالتكلفة المادية المناسبة».

ويذكر أن جامعة سان جوزيف تعد من الجامعات المتخصصة في إعداد النخب القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي أول فرع دولي لجامعة سان جوزيف في بيروت. وتأسست عام 2008 في إمارة دبي، واندرج تأسيسها ضمن إطار المشروع الأكاديمي، الذي وضعته حكومة دبي، من أجل تقديم برنامج بكالوريوس في القانون عالي الجودة للطلاب الإماراتيين، في إطار مبادرة إعداد القادة.

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