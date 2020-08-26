265 ألف طالب وطالبة تستعدّ «مواصلات الإمارات» لنقلهم

المصدر: (الشارقة - البيان)

أنهت مواصلات الإمارات استعداداتها لنقل ما يقارب 265 ألفاً من الطلبة المسجلين في المدارس الحكومية والخاصة في الدولة مع انطلاقة العام الدراسي الجديد 2020/‏2021، من خلال توفير 7229 حافلة مدرسية مزودة بأحدث وسائل السلامة، للحفاظ على أمن الطلبة خلال عمليات نقلهم اليومية من وإلى المدرسة.

وهنأ محمد عبدالله الجرمن مدير عام مواصلات الإمارات القطاع المدرسي بما فيه الطلبة وأولياء الأمور وباقي عناصر المجتمع المدرسي ببداية العام الدراسي الجديد متمنياً لهم التوفيق والنجاح، مؤكدا حرص الشركة على تقديم خدمة نقل مدرسي آمن ومنتظم ومستدام وفق أفضل معايير السلامة، وأعلى الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية التي اعتمدتها الجهات المعنية والشركاء الاستراتيجيون في مختلف إمارات الدولة.

والتي تهدف لحماية الطلبة وذويهم والعاملين من جائحة كوفيد 19، وصولاً لتحقيق سلامة ورضا عناصر المجتمع المدرسي بأكمله خاصة أولياء الأمور والطلبة المنقولين على متن أسطول حافلاتها، وذلك بما ينسجم مع توجهات الدولة وقيادتها الرشيدة في توفير خدمات رائدة ومتميزة للمجتمع.

وأشاد بدور الشركاء الاستراتيجيين لا سيما وزارة التربية والتعليم ودائرة التعليم والمعرفة ووزارة الداخلية وهيئات النقل والمواصلات في الدولة مثمناً تعاونهم المستمر لتعزيز الجهود والإجراءات الرامية إلى تأمين سلامة الطلبة وضمان تنفيذ الرحلة المدرسية اليومية وفق المعايير المعتمدة.

وأوضح مدير عام مواصلات الإمارات أن الحافلات التي تم الانتهاء من تجهيزها ستقوم بتوفير خدمة نقل الطلبة من وإلى 700 مدرسة حكومية وخاصة في مختلف أنحاء الدولة، مشيراً إلى قيام مواصلات الإمارات بتأهيل 7059 سائقاً و6218 مشرفاً ومشرفة نقل وسلامة لتنفيذ عمليات النقل المدرسي اليومية.

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