15 دوراً لولي الأمر لتحقيق العودة الآمنة للمدارس

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

حددت وزارة التربية والتعليم 15 دوراً لأولياء الأمور خلال فترة تشغيل المنشآت التعليمية والعودة الآمنة للمدارس، وأبرزها توفير معدات الوقاية الشخصية للطالب «الكمامات، معقم اليدين والقفازات» قبل مغادرته المنزل، وتوجيه الطالب بضرورة الالتزام باستخدام معدات الوقاية الشخصية طوال فترة وجوده في المنشأة التعليمية والحافلة.

وعدم تبادل الأدوات مع الزملاء. وتمثلت أدوار أولياء الأمور في توعية الأبناء وتدريبهم على الإجراءات الخاصة بالنظافة الشخصية وأهمية اتباع الإجراءات الاحترازية التي تحددها المنشأة التعليمية.

كما شددت الوزارة على التزام ولي الأمر فحص درجة حرارة الطالب قبل التوجه إلى المنشأة التعليمية والتأكد من أنها أقل من 37.5 درجة، وتقديم الوثائق الطبية لإدارة المنشأة التعليمية ذات الصلة في حالة الإصابة بأي عارض صحي.

ويتولى فرق عمل لجنة الصحة والسلامة للمنشأة التعليمية وضع خطة اتصال واضحة مع أولياء الأمور وتقديمها مع الخطة التشغيلية لتشغيل المنشأة، على أن تتضمن هذه الخطة تحديد أدوار ومسؤوليات المنشأة التعليمية وأولياء الأمور خلال مرحلة تشغيل المنشأة، ووصف نموذج الخطة التشغيلية الذي ستتبعه المنشأة التعليمية مع توضيح كافة عناصر الخطة الرئيسة الواجب تعريف ولي الأمر بها، وتحديد قنوات الاتصال التي سيتم استخدامها في المنشأة التعليمية لإطلاع أولياء الأمور على كل ما يتعلق بإجراءات الصحة والسلامة.

وحثت الوزارة ولي الأمر على إبلاغ إدارة المنشأة التعليمية إذا كان الابن يعاني أي أمراض صحية أو نقص في المناعة، واتباع الإجراءات والمواعيد المحددة من قبل المنشأة التعليمية والتي تنظم عملية تسليم وتسلم الأبناء للمنشأة التعليمية، والاستجابة لتواصل المنشأة التعليمية معهم في حالة ظهور أية أعراض على الأبناء خلال اليوم الدراسي، ويمنع دخول أولياء الأمور للمدارس إلا بموافقة مسبقة من الإدارة.

ويتولى أولياء الأمور التحقق من عدم مخالطة الأبناء لأشخاص مصابين قبل الدوام المدرسي بأسبوعين على الأقل، والتواصل مع المنشأة التعليمية في حالات الإصابة أو الاشتباه أو المخالطة، مع الحرص على إبقاء الطالب في المنزل واتخاذ التدابير اللازمة.

وعلى أولياء أمور الطلبة الملتحقين بالمنشأة التعليمية توقيع تعهد سيتم تعميمه بداية العام الدراسي، لإقرار سلامة أبنائهم الطلبة صحياً وخلو الأسرة من أية حالات اشتباه «كوفيد 19»، والتوقيع على استمارة تصريح السفر وتقديمها إلى المنشأة التعليمية قبل السفر، كما يجب على أولياء الأمور استخدام تطبيق الحصن لضمان التتبع في حالة الإصابة.

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