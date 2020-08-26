لجنة التنمية الاجتماعية بعجمان تطّلع على خطط «التربية» للعام الدراسي الجديد

المصدر: عجمان - وام

استعرضت اللجنة الدائمة للتنمية الاجتماعية التابعة للمجلس التنفيذي بعجمان مستجدات وخطط وزارة التربية والتعليم لاستقبال العام الدراسي الجديد خلال جائحة «كورونا»، وأبرز التحديات والوسائل الاحترازية للعام الدراسي 2020 - 2021، والمتعلقة بالشأن التعليمي والتربوي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الرابع لعام 2020، عن بُعد برئاسة الشيخة عزّة بنت عبدالله النعيمي، وحضور الأعضاء، حيث أشادت الشيخة عزّة النعيمي بالجهود الكبيرة التي تقدّمها وزارة التربية والتعليم لضمان استدامة عملية التعليم والتعلّم خلال فترة جائحة «كورونا»، وحرصها على الاستفادة من كافة الفرص المتاحة لاستمرارية المسيرة التعليمية.

واستضافت اللجنة حصة رشيد، مدير المجلس التعليمي الثاني في وزارة التربية والتعليم، والتي استعرضت الخطوات التي اتخذتها الوزارة والخطط التي وضعتها لاستقبال العام الدراسي الجديد والتي حرصت من خلالها على وضع سلامة وصحة الطلاب والمعلمين والكادر الإداري والتعليمي على رأس أولوياتها، من حيث الدمج بين أسلوب التعليم الواقعي والافتراضي لضمان حصول الطلبة على الفائدة القصوى مع الحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

كما أوضحت حصة رشيد بأنّ الوزارة قد أجرت العديد من الاستبيانات لأولياء الأمور والأهالي لمعرفة الأسلوب التعليمي الذي يرغبون باستكماله مع أبنائهم الطلبة وتم حصر العدد، حيث سيكون أسلوب التعليم الواقعي اختياريا لذوي الطلبة على أن يتم تحديده مسبقاً ليتسنى للهيئة التدريسية وضع خططها وبرامجها بناءً على الأعداد مراعاةً للتباعد الجسدي وتطبيق إجراءات السلامة.

تنسيق

وناقشت اللجنة إمكانية التنسيق بين منطقة عجمان التعليمية والمنطقة الطبية بشأن إجراء الفحوصات الدورية للطلبة وللكادر الإداري والتعليمي في الهيئات والمؤسسات التعليمية، كما ناقشت أهمية توعية الطلبة وذويهم وتذكيرهم بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي طبقّتها الوزارة.

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