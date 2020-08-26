«التربية» تمكّن القيادات المدرسية لإدارة الفترة المقبلة بطريقة ابتكارية

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

أوضحت خولة الحوسني مدير إدارة التدريب والتنمية المهنية في وزارة التربية والتعليم أن الوزارة تسعى لتمكين القيادات المدرسية من قيادة الفترة المقبلة «التعلم الهجين» بطريقة ابتكارية في مدارسهم، وتبذل جهوداً كبيرة لرفع كفاءة الكادر التربوي من خلال التدريب التخصصي، ومنتدى الخليج العربي الـ 6 الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم يركز على عملية التعليم والتعلم الفاعلة في بيئة التعلم الهجين، ودعم قدرات المعلمين في إدارة وتنفيذ عملية التعليم والتعلم، بطريقة فاعلة في بيئة التعلم الهجين، من خلال توظيف استراتيجيات التعلم المناسبة والتقنيات الداعمة، التي تمكن المعلم من تحقيق التعلم لدى الطلبة ودمجهم في العملية التعليمية».

وأوضحت الحوسني، أن المنتدى وفر فرصاً للكوادر التعليمية للاطلاع على نماذج عالمية لتطبيق التعلم الهجين، بالإضافة إلى تمكينهم من استراتيجيات التعلم أو استراتيجيات التقييم وتزويدهم بأفكار متنوعة في هذا المجال. وتابعت، أن الوزارة تقدم ورشاً تخصصية مباشرة «عن بُعد» وإلكترونية، وفق التوجهات الجديدة في التحول المرن للتعلم الرشيق. وتناولت فعالية الطاولة المستديرة في اليوم الثاني للمنتدى تجربة الاستعداد للعودة الآمنة للمدارس.

أُطلق على هامش المنتدى مسابقة e.MoETalks2020، وتهدف لتقديم أفكار مقترحة تساعد على تطبيق التعلم الهجين.

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