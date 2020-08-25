جامعة زايد تطبق نظام التعليم الهجين خلال فصل الخريف

المصدر: وام

تطبق جامعة زايد في حرميها بأبوظبي ودبي نمطا تعليميا هجينا خلال فصل الخريف للعام الأكاديمي الجديد وذلك اتساقا مع توجيهات وزارة التربية والتعليم بتطبيق هذا النموذج في المؤسسات التعليمية.

تعكس هذه الخطوة التزام جامعة زايد - المؤسسة التعليمية الرائدة في مجال الابتكار التعليمي محليا وإقليميا - بتوفير أفضل تجربة تعليمية لطلبتها مستفيدة من بنيتها التحتية التكنولوجية المتميزة.

وانطلقت الدراسة أمس في الفصول الدراسية عن بعد .. بينما سيفتح الباب لحضور الفصول الدراسية في الحرم الجامعي يوم 6 سبتمبر المقبل.

وقالت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب رئيسة جامعة زايد :" إننا سعداء بإطلاق تجربة تعليمية رفيعة المستوى للدراسة بما يصب في مصلحة طلبتنا والكوادر التعليمية خلال فصل الخريف وسيتيح نظام التعليم الهجين لطلبة جامعة زايد وأعضاء هيئتها التدريسية طرقا شتى لإتمام مهامهم الأكاديمية ".

وأضافت معاليها : " تعمل جامعة زايد بجد لتوفير الموارد والدعم الذي تحتاجه الهيئة التدريسية للتخطيط والاستعداد لمختلف السيناريوهات ونشكر أعضاء الهيئة التدريسية لتفانيهم ومساهماتهم ودعمهم لضمان حصول الطلبة على أفضل تعليم في ظل الظروف الحالية ".

وتولي جامعة زايد أهمية قصوى لصحة وسلامة أعضاء أسرتها وبموجب النظام الهجين جرى تقليص السعة الإجمالية للفصول الدراسية ليبلغ 50 في المائة فقط من الطلبة و 50 في المائة من جميع أعضاء الهيئات التدريسية والإدارية وستقوم الجامعة في الأسابيع الأولى بتقليص السعة إلى 25 في المائة.

وبوسع الطلبة وأساتذتهم الحضور للحرم الجامعي للمشاركة في الورش التطبيقية أو إجراء التجارب في المختبرات أو الاستوديوهات أو للقيام بعمل بحثي أو أثناء الاختبارات النهائية فيما يتعين عليهم إكمال المحاضرات والمشاريع والامتحانات القصيرة والتقييمات والامتحانات الشفوية ومناقشات الدراسات العليا عبر الإنترنت أما بالنسبة لأنشطة المكتبة و الأبحاث فستتم باستخدام مزيج من التعليم عن بعد والتعليم داخل الحرم الجامعي لعدد محدود من الساعات فقط.

كما تم تجهيز الدروس والبرامج عبر كليات الجامعة بالأدوات والتكنولوجيا اللازمة للسماح للطلبة بالمشاركة افتراضيا عن طريق منصات التعلم عبر الإنترنت مثل "بلاك بورد" و"زوم" و"سيسكو ويبيكس" و"مايكروسوفت تيمز".

وتلتزم إدارة التسهيلات الطلابية في الجامعة بدعم الطلبة من أصحاب الهمم ويتم التواصل معهم بشكل منتظم وذلك للتأكد من قدرتهم على التعامل مع التعلم عن بعد والتحديات الأكاديمية التي قد تواجههم.

وتلتزم جامعة زايد بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية في الحرم الجامعي وفقا للاشتراطات الصحية المتبعة في الدولة.

يشار إلى أن جامعة زايد تبنت بنجاح نظام التعلم عن بعد خلال فصل الربيع مارس 2020 وأكمل أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة من مرحلة البكالوريوس ما يزيد عن 57 ألف حصة دراسية عن بعد قدمها 627 عضوا من هيئة التدريس.

وأقامت جامعة زايد مؤخرا أول حفل تخريج افتراضي لتكريم الدفعة الـ 18 من الخريجات والدفعة الثامنة من الخريجين.

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