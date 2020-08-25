«أبوظبي التقني» يواصل «مهارات حياتية»

المصدر: أبوظبي - البيان

يواصل مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني بنجاح كبير الدورة الجديدة من برنامجه مهارات حياتية صيف 2020، الذي ينظمه خلال الفترة من 16 - 27 أغسطس الجاري، ولأول مرة عن بعد، بمشاركة نحو 500 طالب وطالبة من مواطني الدولة في كلية فاطمة للعلوم الصحية، و18 فرعاً من ثانويات التكنولوجيا التطبيقية بمختلف إمارات الدولة. وقال مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني:

إن «مهارات حياتية» يأتي ضمن استراتيجية «أبوظبي التقني» لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة نحو صناعة أجيال مرحلة ما بعد النفط، وتأهيل شباب وفتيات الوطن لوظائف المستقبل، لافتاً إلى أن البرنامج يركز على طرح عدة ورش ودورات تعليمية تشمل تنمية مهارات الذكاء الاصطناعي، وتنمية مهارات اللغة الإنجليزية ولغة الإشارة والهندسة ومهارات العلوم الصحية التي يتم طرحها من قبل كلية فاطمة للعلوم الصحية مثل تقنيات التصوير الإشعاعي والتصوير بالرنين المغناطيسي وتصوير الطب النووي وغيرها من المجالات المهمة التي تتوافق مع تطلعات الدولة وتوجهاتها المستقبلية.

وأوضح مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني أن برنامج «مهارات حياتية» يمنح الطلبة الفرص للمشاركة في أكثر من 20 برنامجاً في مجالات مهنية وتقنية متنوعة وهادفة منها الروبوتات، وعلوم الكمبيوتر والهندسة الإلكترونية، والتصوير الفوتوغرافي، والعلوم الصحية، وفنون إعادة التدوير ومهارة الطبخ وغيرها من المجالات.

إضافة إلى المشاركة في تحديات جديدة ومغامرات مميزة، وأنشطة ثقافية ودورات للقيادة الفاعلة من شأنها دعم قدرات الطلبة في استكشاف مهاراتهم وصقل شخصياتهم، حيث يركز برنامج مهارات حياتية على طرح أسلوب التعليم من خلال الترفيه، وغرس قيم حياتية كالعمل الجماعي وتحمل المسؤولية وتعزيز الثقة بالنفس والإبداع.

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