«العودة الآمنة» بروتوكولات تنظّم عمل الهيئات الإدارية والتدريسية

المصدر: متابعة- رحاب حلاوة، داوود محمد، مرفت عبدالحميد، عصام الدين عوض

انتظم، أمس، عدد من الهيئات الإدارية والتدريسية والفنية لجميع المراحل الدراسية على مستوى الدولة، للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٠-2021، وسط إجراءات احترازية وضمن بروتوكولات العودة الآمنة، التي وضعتها وزارة التربية والتعليم للحد من انتشار (كوفيد 19)، الذين حصلوا على نتيجة فحص «كورونا».

ولا يزال عدد من الهيئات الإدارية والتدريسية ينتظرون النتائج، ليتمكنوا من الالتحاق بالدوام، في وقت ألزمت فيه الوزارة كوادرها بالخضوع للفحص الطبي، للتأكد من خلوهم من الفيروس، فيما استقبل عدد من الجامعات في الدولة، صباح أمس، أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية والمسؤولين، وعقدت جامعات اجتماعاتها عن بعد، لمناقشة سير العام الأكاديمي الجديد، الذي جاء في ظروف استثنائية جراء جائحة (كوفيد 19).

وخاض المعلمون التدريب التخصصي سواء من مدارسهم أو منازلهم، وعقدوا اجتماعات «عن بعد» في بداية اليوم لعرض الخطة الدراسية، ومناقشة بروتوكولات العودة الآمنة، وخصائص التعليم الهجين، وكيفية تطبيقه.

واعتمدت وزارة التربية والتعليم 7 إجراءات، عممتها على إدارات المدارس لمباشرة دوام الهيئات الإدارية والتدريسية، أبرزها إثبات الحضور والانصراف عن طريق التوقيع اليدوي في كشوف رسمية، تعتمد من مدير المدرسة، ويتم حفظها في المدرسة، ورفع حالات الانقطاع والغياب غير المبرر إلى موظف العمل المدرسي المعني بالمدرسة، عبر البريد الإلكتروني لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأن الغياب.

وألغت الوزارة في التعميم الذي حصلت «البيان» على نسخة منه، جميع الاستثناءات، التي وردت سابقاً في ما يتعلق بالحالات التي تعمل «عن بعد» إلا أصحاب الأمراض المزمنة فقط، وسيتم دراسة الحالات وفقاً لقرار اللجنة الطبية الصادر من دائرة الصحة، واعتماده من الموارد البشرية حسب مصلحة العمل.

وأوضح التعميم أنه على إدارات المدارس أن تدخل الإجازات المبررة حسب القانون في النظام الإلكتروني، خلال خمسة أيام من غياب الموظف، وإلا سيتم خصم أيام الغياب تلقائياً من راتب الموظف، وبالنسبة للقادمين من السفر، ولم يستكملوا فترة الحجر الصحي المقررة، فيمتنع مباشرتهم العمل في المدارس، ويتوجب عليهم استكمال فترة الحجر الصحي.

وسيتم خصم الفترة كونها إجازة بدون راتب من الموظف، وفقاً للتعميم الصادر من الوزارة في 25 يونيو 2020، بشأن تنظيم إجراءات السفر خارج الدولة، خلال فترة انتشار جائحة (كوفيد 19)، وسوف يتحمل الموظف، الذي لن يفصح عن فترة سفره، وتطبيق الحجر الصحي المسؤولية القانونية في حال مخالفة ذلك.

تدابير وقائية

وألزم التعميم إدارات المدارس يالتأكد من إجراء كل الهيئات الإدارية والتدريسية والعاملين في المدرسة فحص «كورونا»، وتنزيل تطبيق الحصن.

وعلى جميع العاملين في المدرسة الالتزام بتعليمات الجهات المعنية في اتخاذ التدابير الوقائية في مقر العمل، والتي تتمثل في إجراءات التباعد، ولبس الكمامات ومنع التجمعات داخل المدرسة حفاظاً على الصحة العامة، وفي حال مخالفة ذلك تطبق القوانين والأحكام، أما المعلمون الذين لا يزالون خارج الدولة، ولم يتمكنوا من القدوم للدولة فسيتم احتسابهم انقطاعاً عن العمل.

إجراءات

إلى ذلك، استقبل عدد من الجامعات في الدولة، صباح أمس، أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية والمسؤولين، لمناقشة سير العام الأكاديمي الجديد، الذي جاء في ظروف استثنائية نتيجة لجائحة (كوفيد 19)، ووفق شروط وإجراءات واحترازات وتدابير وقائية وضعتها الجهات المختصة للحيلولة دون تفشي فيروس «كورونا»، وحفاظاً على سلامة وصحة الطلبة.

وأوضح الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي أن دوام الهيئة الأكاديمية والإدارية انطلق أمس، في الجامعة عن بعد، غير أن الجامعة فتحت أبوبها لاستقبال الطلبة المستجدين لتلقي استفساراتهم المتعلقة بالتخصصات، والبرامج التي تطرحها الجامعة، وتخصصات المستقبل، مؤكداً أن الجامعة اتخذت كل الإجراءات الاحترازية، التي فرضتها الجهات.

بدوره، قال الدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية إن الهيئة الأكاديمية والإدارية بالجامعة استأنفت دوامها، صباح أمس عن بعد، مشيراً إلى أن الجامعة كانت قد قامت بنقل وتحويل جميع أنظمتها وخدماتها الذكية من مراكز بياناتها إلى منصة الحوسبة السحابية الرائدة «أمازون ويب سيرفيسز» (AWS)، استكمالاً لجهودها السبّاقة لخلق ثقافة تعليمية بعيداً عن نموذج التعليم التقليدي.

وقال الدكتور يوسف عساف رئيس جامعة روشستر للتكنولوجيا بدبي، إن الجامعة استقبلت الطلبة المستجدين، صباح أمس، عبر برنامج «زووم»، حيث تم استعراض مقطع فيديو يحوي كل الإجراءات والترتيبات لاستقبال الطلبة عن بعد، ثم ألقى كل من رئيس الجامعة ونائبه للشؤون الأكاديمية كلمة تضمنت البرامج والتخصصات والاستعداد لوظائف المستقبل ومعلومات حول المبنى الجديد، الذي ستفتتحه الجامعة الشهر المقبل، والذي يعد بمثانة مختبر مفتوح، يتيح للطلبة التعامل مع الشركات العالمية، وتطبيق كل ما تعلموه على أرض الواقع واكتساب الخبرات.

ومن ناحيته أوضح الدكتور محمد أحمد عبد الرحمن مدير جامعة الوصل بدبي أن أعضاء الهيئة الأكاديمية داوموا بنسبة 100% في مقر الجامعة للبرامج الأربعة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس وبرنامج «إنجاز»، بعد التأكد من اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، وتم البدء بالاستعداد الكامل لتقديم كل برامج الجامعة عن بعد في الفصل الدراسي الأول.

وأضاف أنه تم وضع اللوحات الإرشادية والملصقات التي توضح التباعد الجسدي والقوانين اللازمة، لمنع انتشار فيروس (كوفيد 19) وتطبيق كل إجراءات الدراسة.

وبدأت جامعة الإمارات عامها الأكاديمي الجديد بالاعتماد على التعليم الهجين بنسبة 100% وبنسبة استيعابية 4% للمختبرات، وفق شروط ومتطلبات الوقاية جنباً إلى جنب مع الحرص على صحة وسلامة الطلاب، ومواصلة تحصليهم الأكاديمي دونما أي خلل.

من جهته، أكد الدكتور غالب الحضرمي البريكي، مدير جامعة الإمارات أن الاعتماد على التعليم «الهجين» للعام الدراسي الجديد سيكون بنسبة 100%، وأن معظم المحاضرات النظرية لجميع التخصصات بالجامعة ستقام عن بُعد، أما التدريس في المختبرات العلمية والعملية سيكون على جزأين، الأول عن بُعد للمختبرات، التي يمكن إجراؤها بنظام التعليم عن بُعد، والجزء الثاني للمختبرات في الجامعة ومثال ذلك كلية الزراعة والعلوم والهندسة والطب، والتي ستعقد داخل الحرم الجامعي مع المحافظة على الإجراءات الوقائية.

بدوره، قال الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة إنه تم عقد اجتماع لمجلس العمداء، بحضور نواب مدير الجامعة والعمداء ونواب العمداء ومديري المعاهد والمراكز البحثية ورؤساء الأقسام الأكاديميين ومديري فروع الجامعة ومديري الإدارات الإداريين، إضافة إلى رئيس مجلس الطلاب والطالبات ورئيس رابطة الخريجين.

حيث تضمن الاجتماع محاضرة كاملة عن كيفية استقبال الطلبة خلال الأسبوع المقبل، وحوت المحاضرة السياسات والإجراءات والإرشادات، التي ينبغي اتباعها عن التعلم عن بعد خلال الفصل الأول من العام الجديد، يشمل كل العمل في الجامعة، التعليم والتعلم والبحث ونشاطات الجامعة والمؤتمرات والورش، واضعين كل الإرشادات والتعليمات المركزية الصحية واللوجستية وغير الصحية.

وأضاف أنه تمت كتابة التعليمات وتم توزيعها على كل فرد في الجامعة، ثم مناقشة الخطة الاستراتيجية للعام الأكاديمي.

تجهيزات



من جانبه، قال الدكتور حسام حمدي مدير جامعة الخليج الطبية: إن أعضاء التدريس موجودون منذ منتصف أغسطس الجاري، بهدف التحضير والتجهيزات لبداية العام الجديد حول كيفية إعطاء الدروس «عن بعد» وتقليل الطلبة 50 %.

إضافة إلى كيفية إجراء التعلم عن بعد و(الهجين) في الجانب النظري والعملي وكيفية سير عمل المختبرات وعملية التشريح، وبداية التدريب في المستشفيات بالنسبة للطلبة في مختلف الكليات والتخصصات. وأوضح أنه تم إعلام كل هيئة التعليم والإداريين على أبرز الخطوات والتدابير الاحترازية، التي يجب اتخاذها في حال وجودهم داخل الحرم الجامعي.

استعداد

من جهته، أكد الدكتور محمد عميرة مدير كلية المدينة الجامعية في عجمان أن الكلية استقبلت، صباح أمس، 50% من أعضاء الهيئة الإدارية بحرم الكلية استعداداً لانطلاق العام الأكاديمي الجديد، وفقاً للبروتوكول الصحي الذي نصت عليه وزارة التربية والتعليم.

كما تم تنظيم اجتماع «عن بعد» بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس، تناول كيفية بدء العام الدراسي الجديد والخطط، التي تم وضعها من أجل بدء عام دراسي جديد، حيث سيتم الأحد المقبل بدء الدوام بالنسبة للطلبة، والذي في معظمه سوف يكون (أون لاين) في الكثير من التخصصات.

أكدت إدارات مدرسية أن وزارة التربية والتعليم على وشك الانتهاء من توزيع الكتب المدرسية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد ٢٠٢٠-٢٠٢١ حسب الجدول المحدد الموضوع لتسليم الكتب للمدارس، موضحين أن الكتب المدرسية يتم تسليمها مجمعة ومعقمة لكل طالب.

وأوضحت الإدارات أن الوزارة وضعت خطة لتوزيع الكتب المدرسية ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة (كوفيد 19)، منها ترك مسافة مترين أثناء استلام الكتب، والالتزام بلبس الأقنعة والقفازات، وغسل وتعقيم اليدين باستمرار.

وأكدت الوزارة ضرورة التزام المدرسة بالموعد المحدد للتسليم، والذي تم إرساله في وقت مسبق للإدارة عن طريق البريد الإلكتروني، وتسليم وتنزيل جميع كميات الكتب في موقع واحد فقط داخل المدرسة، وتسليم الكتب للشخص المخول بالاستلام أو من ينوب عنه.

وذلك عن طريق كشف الكميات والختم وجهاز التسليم «pda» مع إبراز هوية المستلم، على أن يتم تسليم الكتب مجمعة لكل طالب.

ولفتوا إلى أن الكتب تم تعقيمها قبل وبعد تجميعها، وإرسالها للمدرسة، فضلاً عن تعقيم جميع السيارات المخصصة لنقل الكتب للمدارس من المطبعة مباشرة.



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