حكومة الإمارات تعزز وعي الطلبة بآليات العمل الحكومي

المصدر: دبي - البيان

اختتمت حكومة الإمارات برنامج تعريف الطلبة بآليات العمل الحكومي، ويمثّل بناء القدرات والخبرات المستقبلية أولوية ومحوراً رئيساً في رؤية الحكومة، التي أطلقت البرنامج التدريبي المتخصص لتعزيز وعي طلاب المرحلة الثانوية بآليات عمل الحكومة وتوجهاتها المستقبلية، بهدف بناء جيل جديد من القيادات القادرة على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة والاستعداد للخمسين عاماً المقبلة.

وهدف البرنامج التدريبي التفاعلي الذي نظمته وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع برنامج قيادات حكومة الإمارات خلال فترة الإجازة الصيفية، لتوعية 100 طالب وطالبة تم اختيارهم من نخبة طلاب المرحلة الثانوية لتدريبهم على عدد من المهارات التي تساعدهم على فهم دور الحكومة وتوجهاتها وآليات عملها، وتمكينهم من التعرف على رؤية الدولة وأجندتها الحكومية ومنهجيتها في التطوير، لتهيئتهم للقيام بدور إيجابي في بناء وتشكيل ملامح مستقبل وطنهم وخدمة مجتمعهم في مختلف القطاعات والمجالات.

6 محاور

وركز البرنامج على توعية الطلاب من خلال ستة محاور رئيسة تستهدف التعريف بالمبادرات والبرامج الحكومية، وخطط الدولة للاستعداد للمستقبل، وأهمية تطوير حلول استباقية تعزز تنافسية الدولة من خلال وضع مستهدفات استراتيجية مستقبلية ترفع كفاءتها، وهي:

محور «كيف تصنع الحكومة الرؤية المستقبلية؟»، ومحور «كيف تدار الحكومة؟»، و«التوجهات المختلفة للحكومة»، ومحور «كيف تقوم الحكومة بتطوير المبادرات؟»، ومحور «آليات متابعة عمل الحكومة»، إضافة إلى محور «التحديات التي تواجهها الحكومة».

وأكد الدكتور ياسر النقبي مساعد المدير العام للقيادات والقدرات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، أهمية تنشئة جيل جديد واعٍ بتوجهات وتطلعات دولته المستقبلية ليبني خياراته وفق تلك التوجهات، وتزويده المهارات اللازمة وتمكينه بالأدوات العلمية والعملية وتعريفه بمنهجيات العمل الحكومي التي تساعده على المشاركة في عملية التنمية والتطوير الشامل وتصميم المستقبل.

مجالات تنموية

من جهتها، أكدت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة، أن الوزارة تعمل بشكل متواصل على إعداد منظومة من الأنشطة والبرامج التدريبية المتنوعة التي تستهدف الطلاب على مدار العام الدراسي وفي أوقات الإجازات، بهدف رفع مهارات الطلاب وصقلها وتوجيهها بما يتماشى مع الأولويات الوطنية للدولة ورؤيتها المستقبلية ليكونوا قادة ومؤثرين في مختلف المجالات التنموية الحيوية.

في هذا السياق، أكد عدد من المدربين المشاركين في البرنامج، أهميته في توسيع مدارك الطلبة، وفتح آفاق جديدة لهم من خلال تعريفهم بأهم مبادرات الحكومة، وتوجهاتها المستقبلية، وبرامجها التي أطلقتها خلال السنوات الماضية لدعم هذه التوجهات، ما أسهم في رفع كفاءة العمل الحكومي، وتعزيز خطط الاستعداد للمستقبل.

وأكدت الدكتورة طريفة الزعابي نائب مدير عام المركز الدولي للزراعة الملحية، أن البرنامج التدريبي يشكّل خطوة رئيسة في تمكين الطلاب وتأهيلهم للمشاركة الفاعلة في المسار التنموي للدولة.

من جهته، أشار طه الحمري الرئيس التنفيذي للسعادة وجودة الحياة في هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن البرنامج التدريبي يشكّل محوراً رئيساً في رؤية حكومة دولة الإمارات، لتمكين الشباب.

رؤى مستقبلية

وأكد عدد من الطلاب المشاركين في البرنامج التدريبي لبناء القدرات والخبرات بآليات العمل الحكومي أنهم تعرفوا عن قرب على مبادرات وبرامج حكومة الإمارات، وجهود فرق العمل في إعداد خطط استراتيجية، ووضع رؤى مستقبلية تنعكس إيجاباً على حياة الأفراد وتعزز موقع الإمارات عالمياً.

وقالت خزينة راشد الدرعي الطالبة في مسار النخبة من مدرسة الدانات للتعليم الأساسي والثانوي، إن البرنامج أسهم في تعريفنا بمعلومات مهمة عن منهج عمل حكومة الإمارات، والمجالات التي تركز عليها في المرحلة الحالية والمستقبلية، وسبل استعدادها للخمسين عاماً المقبلة.

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