«خليفة التربوية»: دور حيوي للمشروعات المبتكرة في التعليم

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أكدت جائزة خليفة التربوية الدور الحيوي للمشروعات والبرامج التعليمية المبتكرة في دفع مسيرة التعليم واستشراف مستقبلها، وترسيخ منظومة معززة للابتكار في مختلف المؤسسات التعليمية، مشيرة إلى أن الميدان التربوي يزخر بنماذج متميزة بالمشاريع والمبادرات التعليمية التي تعكس حِساً إبداعياً، ورؤية ابتكارية من جانب مختلف عناصر العملية التعليمية.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التطبيقية التي نظمتها الأمانة العامة للجائزة «عن بعد» أمس الأول في إطار برنامجها التعريفي للمجالات المطروحة في دورتها الرابعة عشرة 20/‏21 وتحدث فيها الدكتور شوقي خرباش عضو هيئة التدريس بجامعة الإمارات، وأحمد ساطي وأسماء المرزوقي عضوا فريق عمل مركز الشارقة لصعوبات التعلم الفائز بالجائزة في دورتها الماضية عن مجال المشروعات والبرامج التعليمية المبتكرة على مستوى الدولة والوطن العربي.

وأكد الدكتور شوقي خرباش أهمية مجال المشروعات والبرامج التعليمية المبتكرة باعتباره إحدى الركائز الأساسية التي تدفع بمنظومة التعليم نحو التطور ومواكبة مستجدات العصر وتسليط الضوء على القضايا والمشكلات التي يعانيها الميدان التعليمي واستشراف الحلول المبتكرة لها.

ومن جانب آخر أكد أحمد ساطي وأسماء المرزوقي أن التميز أصبح خياراً استراتيجياً في مختلف المجالات التنموية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومن بينها مجال التعليم الذي يشهد قفزات نوعية في الأداء وجودة المخرجات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز