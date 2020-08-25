لاتخفيض لرسوم حافلات المدارس الخاصة في أبوظبي لا تخفيض

المصدر: أبوظبي - أحمد سعيد

كشفت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي عن تطبيق الرسوم الدراسية كاملة لمختلف النماذج التعليمية التي ستتبعها المدرسة، بالإضافة إلى رسوم الحافلات التي لن تخضع لعملية تخفيض رغم التخفيض المحتمل لعدد الأيام التي يحضر فيها الطلبة في المدرسة، مشيرة إلى أن هذا الأمر مرتبط بتقليل السعة الاستيعابية للحافلات (بنسبة 50%).

وأكدت الدائرة في دليل أولياء الأمور لإعادة فتح المدارس الخاصة في الإمارة، والذي حصلت «البيان» على نسخة منه، على عدم السماح لأولياء الأمور بدخول مبنى المدرسة، إلا عقب إبراز نتيجة فحص سلبية صلاحيتها 72 ساعة، مشيرة إلى أن دوام الصفوف من السادس حتى الثاني عشر داخل المدارس مرتبط بإجراء تقييم من قبل السلطات المختصة للسماح بالحضور وتلقي التعليم المباشر.

تدابير احترازية

وأوضحت أنها عملت طوال فصل الصيف، بشكل مكثف مع المدارس وأولياء الأمور والمعلمين والمعنيين في الجهات الاتحادية لوضع إرشادات وتدابير احترازية لضمان عودة الأطفال إلى مدارسهم بأمان، حيث تم إعداد الدليل بناءً على دراسات علمية وردود أولياء الأمور على الاستبيانات التي نشرتها الدائرة، وساعات مطولة من النقاشات مع القيادات المدرسية والمعلمين.

وذلك لضمان توافقه مع أفضل الممارسات العالمية، مشيرة إلى أنها وبفضل هذه الإرشادات والتدابير، تثق في قدرة المدارس الخاصة العاملة في الإمارة على استقبال الطلبة في العام الدراسي الجديد 2020 – 2021.

وأضافت أن إعادة فتح المدارس، سيتم مبدئياً لـ FS2/‏‏KG1 إلى الصف 5 (السنة السادسة)، بينما يتلقى طلاب باقي الصفوف التعليم عن بعد لمدة 4 أسابيع، وسيتم إجراء تقييم من قبل السلطات المختصة من أجل السماح بحضور طلبة باقي الصفوف إلى المدرسة لتلقي التعليم المباشر، مشيرة إلى أنه من المفترض أن تكون المدارس قد تواصلت مع ذوي الطلبة بشأن النماذج التعليمية التي ستتبعها عند فتح المدارس.

وأكدت دائرة التعليم والمعرفة، أنه يتعين على أولياء الأمور الالتزام بجميع شروط النموذج التعليمي الذي يختارونه، مشيرة إلى أن المدارس ستظهر مرونة خلال الأسبوعين الأولين من الفصل الدراسي بهذا الشأن، بحيث تستوعب طلبات التغيير، موضحة أنه يمكن لأولياء الأمور اختيار إبقاء أطفالهم في المنازل لمواصلة التعليم عن بعد للفصل الدراسي المقبل.

وشددت على ضرورة إبلاغ مدير المدرسة في حال تعرض طفل لفقدان أحد المقربين بسبب «كوفيد 19»، وإجراء فحص PCR «كوفيد 19» للطفل (12 سنة فما فوق) قبل بداية العام الدراسي الجديد، وإرسال نتيجة التقرير إلى المدرسة.

إجراءات تباعد

أكدت الدائرة أنه سيتم تقسيم الفصل الدراسي إلى مجموعتين أو أكثر لتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، وعلى المدارس استيعاب 15 طالباً كحد أقصى في كل صف، ولتقليل الاحتكاك والاختلاط بالآخرين.

ودعت ذوي الطلبة إلى التأكد من أن الطفل لا يعاني من الحمى أو أي أعراض أخرى، ونصحت في حال كان الطالب يملك جهازاً شخصياً إلكترونياً، فيتم تحميل تطبيق «الحصن»، وإذا كان الطفل يبلغ من العمر 6 سنوات أو أكبر، التأكد من أن لديه ما لا يقل عن كمامتين (الكمامة التي يمكن التخلص منها) لارتدائهما في المدرسة خلال اليوم، وإذا كان الطفل يعلم طريقة استخدام المعقم، يرجى تزويده بمعقم.

وشدد على عدم السماح لأولياء الأمور بدخول مبنى المدرسة، إلا إذا كان طفلهم من أصحاب الهمم، واستثناءً يمكن السماح لمرافقة ولي أمر واحد لطلبة مرحلة الروضة KG أو المرحلة المبكرة من الحلقة الأولى، إذا دعت الحاجة إلى ذلك وفي كل تلك الحالات يجب على ولي الأمر إبراز نتيجة فحص سلبية صلاحيتها 72 ساعة، ويخضع ذلك إلى التغير مع تطور الوضع.

تواصل

دعت دائرة التعليم والمعرفة أولياء الأمور الذين يواجهون أي صعوبات مالية، إلى التواصل مع مدير المدرسة للحصول على الدعم اللازم، أو الانتقال إلى مدرسة أخرى أكثر ملاءمة، وحذرت من أنه في حال قرر ذوو الطلبة عدم تسجيل طفلهم في المدرسة للعام الأكاديمي القادم 21/2020، واختاروا بدلاً من ذلك استكمال دراسته من المنزل، فإنه قد يتوجب عليه إعادة ذلك الصف عند عودته إلى النظام التعليمي.

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