اختتام مساري البحث العلمي وريادة الأعمال من برنامج «استعداد»

المصدر: دبي - البيان

اختتمت جامعة حمدان بن محمد الذكية بنجاح مساري رواد الأعمال والبحث العلمي ضمن برنامج استعداد، المبادرة التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم لتعزيز قدرات الطلبة على الانتقال بسلاسة وكفاءة إلى مرحلة الدراسة الجامعية والمهنية.

ويعد البرنامج من المبادرات البارزة التي ترفد الجيل الجديد بالأدوات المعرفية والمهارات البحثية والقيادية والدبلوماسية اللازمة في القرن الواحد والعشرين، وتأهيله بالشكل الأمثل لصنع المستقبل ودعم مسيرة التقدم والنهضة والنماء خلال السنوات الخمسين المقبلة.

وانطلاقاً من دورها المحوري كصرح أكاديمي رائد في إعادة صوغ المنظومة التعليمية عربياً وعالمياً، ومستفيدة من تجربتها السبّاقة في إعادة هندسة مستقبل التعليم والتعلم إقليمياً وعالمياً، تولت الجامعة مسؤولية إنجاح برنامجي استعداد لرواد الأعمال والبحث العلمي، استناداً إلى تجربتها السبّاقة في تخريج سفراء معرفة ومبتكرين وعلماء ورواد أعمال وصنّاع قرار وقادة مستقبل.

تثمين

وانضمت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة، إلى الجلسات الختامية من مسار ريادة الأعمال لتشارك الطلبة أبرز الدروس المستفادة من تجربتها، مثمّنة الجهود السبّاقة التي تقودها جامعة حمدان بن محمد الذكية لدعم التوجه الوطني نحو تطوير نظام تعليمي رفيع المستوى يضمن استثمار الطاقات الكامنة لرأس المال البشري، باعتباره الثروة الحقيقية والرهان الأقوى للمستقبل، انسجاماً مع رؤية الإمارات 2021.

التزام

وقال الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية: يأتي انضمامنا إلى الجهات الداعمة لبرنامج «استعداد» انطلاقاً من التزامنا في «جامعة حمدان بن محمد الذكية» قيادة عملية التغيير الجذري والإيجابي ضمن قطاع التعليم، استلهاماً من الرؤية السديدة لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي الرئيس الأعلى للجامعة، في إعادة هندسة التعليم لنكون جاهزين للمستقبل. ويمثل نجاح مساري البحث العلمي وريادة الأعمال، في إطار البرنامج الوطني النوعي، خطوة متقدمة على درب الارتقاء بجودة المنظومة التعليمية لتكون حجر أساس تعزيز الجهوزية للخمسين عاماً المقبلة.

منهجيات

وتمحور برنامج استعداد للبحث العلمي حول رفد الطلبة الإماراتيين بأحدث منهجيات البحث العلمي وأعلى المهارات العملية والأكاديمية اللازمة للحصول لاحقاً على قبول جامعي، مع التركيز على تعزيز قدرتهم على التحليل وحل المشكلات وصنع القرار وتقييم النتائج.واختتمت الجامعة أيضاً برنامج استعداد لرواد الأعمال، مدعومةً بسجل حافل بالإنجاز في تأهيل شباب ممكّنين معرفياً وأكاديمياً وخبرة لتوجيه دفة الابتكار وريادة الأعمال في خدمة مسيرة التنمية الشاملة.

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