انتهاء فحص «كورونا» للإداريين والمعلمين بالمدارس الحكومية والخاصة بأم القيوين

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

انتهت منطقة أم القيوين الطبية من فحص «كورونا» لجميع الإداريين والمعلمين بجميع المدارس الحكومية والخاصة بإمارة أم القيوين، والبالغ عددهم 1075 من خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية بالإمارة، وفق التوزيع الجغرافي للمدارس وعلى مدى ثلاثة أيام اعتباراً من التاسع عشر من الشهر الجاري، وقد تمت الفحوصات بطريقة منظمة وسلسة دون حدوث تجمعات لأعداد تفوق الطاقة الاستيعابية لكل مركز، وذلك بفضل تعاون الجميع سواء من منسقي المراكز أو المدارس والمتابعة الميدانية من مديرة الرعاية الصحية بالمنطقة، والإشراف المباشر من مدير المنطقة الطبية، والتواصل المستمر مع مدير المنطقة التعليمية لمتابعة سير عمل الفحوصات، حيث أكد محمد عمر الخرجي مدير منطقة أم القيوين الطبية أنه تم كذلك الانتهاء من فحص عمال النظافة وحراس الأمن وعمال الصيانة العاملين بالمدارس، والبالغ عددهم 198 شخصاً ونحرص على بيئة مدرسية آمنة من خلال خطة لفحص طلبة المدارس الحكومية والخاصة بالإمارة، والذين يبلغ عددهم 3449 طالباً وطالبة.

تنسيق

ولفت الخرجي إلى أنه سيتم اليوم وبالتنسيق مع المنطقة التعليمية اعتماد الخطة الخاصة بفحص الفئة المستهدفة من طلبة المدارس الحكومية والخاصة من الصف السابع وحتى الثاني عشر 12، والبالغ عددهم 3449 طالباً وطالبة.

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