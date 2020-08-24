جامعة الشارقة وصندوق الوطن يتعاونان لتطوير دواء مضاد لـ«كوفيد 19»

المصدر: أبوظبي- وام

أطلقت جامعة الشارقة وصندوق الوطن مشروعاً مبتكراً لتطوير دواء مضاد للفيروسات ثنائي الفاعلية، بهدف التصدي لجائحة «كورونا»، وذلك في ضوء الاتفاقيات، التي تم توقيعها بين الجانبين، أمس.

وتهدف الاتفاقيات إلى التعاون المشترك بين جامعة الشارقة وصندوق الوطن بدعم البحوث العلمية الفائزة في إطار برنامج صندوق الوطن للأبحاث التطبيقية والتطوير، والتي فازت بها جامعة الشارقة من خلال مشروعين لمكافحة تفشي فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، ومن ضمنهما مشروع يعنى بعملية تطوير هذا الدواء.

وقع الاتفاقية أحمد محمود فكري المدير العام بالإنابة لصندوق الوطن، والأستاذ الدكتور معمر بالطيب نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، بحضور الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، والباحثين المشرفين على المشروعين.

ويهدف المشروع إلى تصميم دواء مضاد للفيروسات ثنائي الفاعلية ضد SARS-COV2) (COVID19))، من خلال الجمع بين مركبين رئيسيين، ما يؤدي إلى منع واعتراض الإنزيمات الرئيسية اللازمة للعدوى الفيروسية، حيث سيتم صياغة المركبات المطورة في صيغة صيدلانية خاصة لاستبعاد وجود الفيروس وانتقاله .

وقال أحمد محمود فكري: «كونها مبادرة وطنية تدعم المشاريع البحثية العلمية لحقبة ما بعد النفط وجدنا أن تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19)جعل الأمر أكثر إلحاحاً لدعم المشاريع المبتكرة، التي تهدف لمساندة الجهود الوطنية في التصدي لانتشار الفيروس». من جانبه أكد الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة أن الجامعة تعد من كبرى الجامعات في دولة الإمارات ولديها بنية تحتية قوية، تخدم البحوث العلمية الرصينة في العديد من المجالات، وتوفر برامج أكاديمية متعددة التخصصات.

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