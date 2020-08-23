فرق طبية لفحوص «كورونا» داخل مدارس عجمان

المصدر: عجمان – عصام الدين عوض

أكد حمد تريم الشامسي مدير منطقة عجمان الطبية أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع، متمثلة في إدارة المنطقة، تسعى جاهدة لتقديم أفضل الخدمات للطلبة والهيئات الإدارية والمدرسية لإجراء فحوص «كورونا»، حيث شكلت فريق عمل للقيام بالفحوص داخل الحرم المدرسي لعدد من المدارس الحكومية والخاصة، وذلك تيسيراً لهم وللحيلولة دون انتقال عدوى فيروس كورونا، مبيناً أن المنطقة باشرت من قبل بإجراء الفحوص لعدد كبير من الهيئات التدريسية بقاعة البيت متوحد وما زال العمل جارياً حتى يتم تغطية كافة الكوادر التعليمية في عجمان، حيث نستهدف إجراء الفحوص لأكثر من 1700 معلم ومعلمة من المدارس الحكومية في 3 أيام، كما أن المنطقة قد غطت الكثير من الدوائر الحكومية والمحلية .

استهداف

وقال الشامسي إنه سوف يتم استهداف الطلبة خلال الفترة المقبلة وكذلك سائقي الحافلات المدرسية، إضافة إلى الإداريين والعاملين في المدارس الحكومية والخاصة حتى نطمئن على أبنائنا الطلبة ونوفر لهم بيئة صحية آمنة وحتى لا تنتقل لهم العدوى، لافتاً إلى انه تم توزيع القطاعات الحكومية على الصحة المدرسية والرعاية الصحية، والقطاع الخاص من المدارس والمعاهد التعليمية وكل من له علاقة بطلبة المدارس .

تثمين

وثمنت إدارات مدرسية جهود منطقة عجمان الطبية لإجراء فحوص كورونا داخل الحرم المدرسي الأمر الذي يقلل من مخاطر انتقال العدوى .

وثمن أحمد بدوي مدير مدرسة عجمان الخاصة خطوة منطقة عجمان الطبية التي تأتي لدعم كافة المدارس الحكومية والخاصة من اجل توفير بيئة صحية وآمنة للطلبة من خلال فحص المعلمين والمعلمات وكل من له علاقة بالمدرسة الأمر الذي يقلل فرص الإصابة بعدوى كورونا، لافتاً إلى انه تم إعداد كشف للهيئتين التعليمية والإدارية وللمشرفين وسائقي الحافلات المدرسية الذين تجاوز عددهم 154.

تيسير

كما ثمنت عائشة بنت سيف المطوّع المدير التنفيذي لمدارس الحكمة الخاصة في عجمان دور منطقة عجمان الطبية في فحص الهيئات التعليمية والإدارية داخل حرم المدرسة، وذلك تيسيراً لهم، حيث قام فريق الطب الوقائي بعجمان بفحص كافة الموظفين من وباء فيروس «كورونا - المستجد» فتم تطبيق الطرق الاحترازية اللازمة، وبإشراف الفريق الطبي والإداري في المدرسة، وفرق تنظيمية متتابعة وقد شمل الفحص ما يزيد على 500 من العاملين بالمدرسة.

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