كلية الطب في جامعة الإمارات تنظم البرنامج التعريفي الافتراضي

المصدر: العين-داوود محمد

نظمت كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة الإمارات فعاليات البرنامج التعريفي للطلبة المستجدين في إطار الحرص على صحة وسلامة الطلبة والعاملين في الكلية، وللحد من احتمالية انتقال عدوى كوفيد- 19 وتم تنظيم البرنامج افتراضياً باستخدام تقنيات الاتصال عن بعد بحضور 160 من الطلبة المستجدين، وعدد من الخريجين وطلبة الجمعية الطلابية الطبية وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية في الكلية.

واشتمل برنامج اللقاء على مجموعة من العروض التقديمية منها المنهج الأكاديمي وطرق تقييم الطلبة في كلية الطب وحوار مع الطلبة الجدد، وعرض توضيحي شامل عن كيفية استخدام الأدوات العلمية، والمراجع والمصادر الطبية وقواعد البيانات الإلكترونية للطلبة في الكلية، والخدمات التي تقدمها المكتبة في مختلف المراحل الدراسية وإطلاع الطلبة على الخدمات والمرافق في الكلية والتعرف على خدمات مراكز البحث العلمي ومركز السعادة ومركز خدمة صحة الطلبة.

وأكدت الدكتورة علياء البواردي نائب عميد الكلية لشؤون الطلبة، يهدف البرنامج إلى الترحيب بالأعضاء الجدد في أسرة الكلية، وتعريفهم بتفاصيل المنهج الطبي وأساليب الاختبار وقوانين الجامعة فيما يخص الطالب. كما يتطرق البرنامج إلى شرح الموارد التعليمية وغيرها من الخدمات المتاحة لطلبة الجامعة. يضم البرنامج أيضا جلسات حوارية لمناقشة أخلاقيات المهنة الطبية ومهارات الدراسة وتنظيم الوقت.

وأوضحت أن أهمية اليوم التعريفي تكمن في كونه اللقاء الأول مع الطلبة المستجدين وهذا سيسهم إلى حد كبير في تشكيل انطباعهم عن الكلية، كما أن بعض الطلبة الجدد قد تكون لديهم أفكار وأحكام مسبقة عن صعوبة دراسة الطب وما يتوجب عليهم اتباعه للتميز في الدراسة.

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