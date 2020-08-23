دعوة المتبرعين لدعم «العودة إلى المدارس»

المصدر: الشارقة- البيان

دعت جمعية الشارقة الخيرية المتبرعين إلى دعم حملتها السنوية «العودة إلى المدارس»، لتوفير الحقائب المدرسية وأجهزة الكمبيوتر المحمول للطلبة قبيل بدء العام الدراسي الجديد، بما يدخل البهجة إلى نفوسهم، ويخفف عن أسرهم أعباء وتكاليف شراء هذه الاحتياجات اللازمة لكل طالب ودارس بالمراحل الدراسية للتعلم الأساسي والثانوي والجامعي.

وأكد عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي أن الجمعية تستهدف قبيل حلول العام الدراسي الجديد من كل عام توفير المستلزمات الدراسية التي يحتاج إليها الطلبة في يومهم الدراسي، ويتم توزيعها على الأسر المستحقة في صورة حقائب، تتضمن كل الأدوات، ولكن في ظل الإجراءات الاحترازية المتعلقة بأزمة «كورونا»، وما ترتب عليها من تغير سياسة عمل الجهات التعليمية، وبناء عليه من المقرر أن تأتي حملة العودة للمدارس، التي ستطلقها الجمعية هذا العام لتوفر الحقائب لصالح 4000 طالب من طلبة المدارس، إلى جانب 2000 كمبيوتر محمول، مشيراً إلى أن الحملة تغطي طلبة المدارس والطلبة الجامعيين أبناء الأسر المتعففة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز