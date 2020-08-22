مجلس أولياء الأمور بالمنطقة الوسطى ينظم دورة للغة الإنجليزية

المصدر: (الشارقة - البيان)

نظم مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالمنطقة الوسطى التابع لمجلس الشارقة للتعليم بحكومة الشارقة دورة تأسيسية في اللغة الإنجليزية بشكل مجاني استهدفت طلبة المرحلة الأساسية عبر تقنية الاتصال المرئي، شارك فيها 200 طالب وطالبة.

حيث تعد الدورة أحد البرامج الأكاديمية الرامية إلى رفع مهارات الطلبة في التحدث وبشكل جيد باللغة الإنجليزية علاوة على سعي مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالمنطقة الوسطى لخدمة المجتمع ونشر العلم والتعليم المستمر لأفراده.

كما تأتي في إطار برامجه الصيفية التي يطرح فيها مجموعة من الفعاليات تستهدف الطلاب وأولياء الأمور تحت اسم «صيف 2020»، فحظيت الدورة في انطلاقتها بإقبال كبير من مختلف المناطق نظراً لأهميتها في استغلال أوقات الفراغ لدى الطلبة في تعلم أساسيات اللغة الإنجليزية.

ووجه راشد عبدالله المحيان رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالمنطقة الوسطى كلمة شكر وتقدير لأولياء الأمور على حرصهم واهتمامهم بتعليم أبنائهم وأكد أن المجلس يتابع ويهتم بنشر الثقافة لكافة شرائح المجتمع وما يوليه من اهتمام بتعليم الطلبة المواد اللازمة.

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