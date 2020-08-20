الجامعة القاسمية تعتمد «النموذج الهجين»

المصدر: (الشارقة - البيان)

اعتمدت الجامعة القاسمية نموذج التعليم الهجين لبدء الدراسة للعام الأكاديمي 2020 - 2021 وذلك لطلبتها المتواجدين على أرض الدولة، فيما سيتلقى طلبتها المتواجدون خارج الدولة تعليمهم (عن بعد) وذلك انسجاماً مع توجيهات وزارة التعليم العالي.

وقال الأستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية: إن دوام أعضاء الهيئة التدريسية سيبدأ يوم 24 من أغسطس الجاري فيما سيبدأ الطلبة دراستهم يوم 30 من أغسطس الجاري وفق إجراءات احترازية تشمل التباعد الجسدي بين الطلبة وعدم تجاوز الشعبة الدراسية نسبة 50 % من الطاقة الاستيعابية لقاعة الدرس إلى جانب تطبيق نظام التناوب في حضور المحاضرات.

وأوضح أن إجمالي عدد الطلبة الذين تم قبولهم للدراسة في الفصل الدراسي الأول بلغ 300 طالب وطالبة من أصل 4 آلاف طالب وطالبة تقدموا بطلباتهم للدراسة في الجامعة.. لافتا إلى أن عدد الطلبة الدارسين حاليا في الجامعة يبلغ 1252 طالبا طالبة ينحدرون من 82 دولة من مختلف دول العالم منهم 5 دول جديدة (نيوزلندا وتركمنستان ورومانيا والسويد وهولندا).

وأشار الدكتور رشاد أن حفل تخريج الدفعة الثانية للجامعة سيقام خلال ديسمبر 2020 ويبلغ عدد الخريجين 224 طالبا وطالبة أتموا متطلبات التخرج في الجامعة، بالإضافة إلى الطلبة المتوقع تخرجهم خلال فصل الخريف من العام الجامعي 21/‏‏20 والبالغ عددهم 107 ليصل إجمالي عدد خريجي الدفعة الثانية إلى 331 خريجاً وخريجة.

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