قبول 160 طالب طب في جامعة الإمارات للعام الجديد

المصدر: العين- داوود محمد:

أعلنت كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة الإمارات، عن قبول أكبر دفعة في تاريخ الكلية للعام الأكاديمي الجديد، إذ تم قبول 160 طالباً وطالبة من أصل 1184 طالباً وطالبة تقدموا بطلباتهم.

حيث أجريت المقابلات مع 754 طالباً ممن استوفوا شروط وفق سياسة القبول المعتمدة، وسوف تنظم الكلية صباح اليوم نشاطاً تعريفياً للطلبة المقبولين لتحديد آليات الدوام والدراسة، الذي سيعتمد النظام المزدوج، حيث سيبدأ الدوام الرسمي يوم 24 أغسطس الحالي.

وأكد الدكتور جمعة الكعبي عميد كلية الطب والعلوم الصحية أن القيادة الحكيمة أولت اهتماماً كبيراً جداً للارتقاء بمخرجات العملية التعليمية، وتوفير التخصصات الطبية النوعية من الكوادر الوطنية المؤهلة، التي تلبي متطلبات الرعاية الصحية، وقدمت دعماً كبيراً لتوفير كل فرص التعليم الطبي النوعي المتميز لا سيما في ظل التحديات العالمية، بسبب وباء «كورونا»

وأوضحت الدكتور علياء البواردي، مساعد العميد لشؤون الطلبة أنه سيتم اليوم تنظيم اللقاء التعريفي للطلبة المقبولين في ظل الإجراءات الوقائية الصارمة، التي تطبق حرصاً على مصلحة وصحة الطلاب والاستمرار في العملية التعليمية دونما أي خلل.

وتقدم أكثر من 1184 طالباً وطالبة بطلبات الانتساب، وتم قبول 160 طالباً وطالبة ممن تمكنوا من اجتياز الاختبار، وسوف يتناول اليوم التعريفي، الخطة الدراسية الموارد التعليمية المتاحة، أخلاقيات المهنة، وخدمات الدعم الطلابي المقدمة من قبل إدارة الجامعة.

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