3 مقترحات لتوفير الوجبات الغذائية لرياض الأطفال والحلقة الأولى

المصدر: دبي - نورا الأمير

أصدرت وزارة التربية والتعليم، آليات توفير الوجبات الغذائية للأطفال في مرحلتي «رياض الأطفال والحلقة الأولى»، وقدمت 3 مقترحات، مشترطة توفير الوجبات ضمن الإجراءات الوقائية والصحية المتبعة.

وجاءت المقترحات عقب مجموعة من جلسات العصف الذهني للوقوف على أهم الرؤى لتوفير الوجبات الغذائية للطلبة، وقد استهدف القطاع فئة مديري المجالس التعليمية، مديري النطاقات المدرسية، مديري رياض الأطفال والحلقة الأولى، رؤساء أقسام شؤون الطلبة، رؤساء وحدات شؤون الطلبة وعينة من أولياء الأمور.

وتم التوصل إلى 3 مقترحات، الأول تتكفل الوزارة بتوفير الوجبات في رياض الأطفال والحلقة الأولى وفق متطلبات هي زيادة ميزانية رياض الأطفال والحلقة الأولى، والتعاقد المباشر مع شركات توريد الوجبات الغذائية، فيما تضمن المقترح الثاني تكفل ولي الأمر بتوفير مبلغ مالي بالاتفاق مع الشركة الموردة للوجبات وفق المتطلبات التالية وهي كوبونات مدفوعة وبطاقة ذات تعبئة مالية.

وفي المقترح الثالث يقوم ولي الأمر بتوفير الوجبات المنزلية وفق الشروط والمواصفات وأصناف المأكولات المعتمدة من الوزارة ووفق اشتراطات تتضمن توفير الأغذية التي تعزز صحة الطلبة وتدعم الإجراءات الوقائية الاحترازية، والتنسيق والتعاون بين الوزارة والجهات ذات العلاقة بالإشراف على تقييم تلك الوجبات وتطبيق المخالفات عن طريق رفع خطاب رسمي لولي الأمر باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة.

آليات

وتضمنت آليات التنفيذ تحديد قيمة الوجبة المدرسية الإجمالية بعشرة دراهم وخمسين فلساً لكل طالب وفي حال رغب ولي الأمر بالاشتراك في الوجبة عليه دفع 350 درهماً لكل طالب للشركة، أما إذا قرر أولياء الأمور تزويد الطلبة بالوجبات فيتوجب عليهم الالتزام بالاشتراطات الوقائية للمواصفات الصحية للوجبة، فيما أفادت الوزارة بأن أكياس الوجبات لكافة الحلقات الدراسية ستمر بعد تعبئتها بمرحلة التعقيم قبل تسليمها للمدارس.

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