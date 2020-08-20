«خليفة التربوية» تنظم ورشاً لمرشحي الجائزة

المصدر: أبوظبي - البيان

أكدت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية أهمية نشر ثقافة التميز في الميدان التربوي مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية.

وتواصل الأمانة العامة للجائزة تنفيذ برنامجها المعرفي والإرشادي للدورة الرابعة عشرة 20/‏‏21 والمتمثل في تقديم ورش تطبيقية للمرشحين المحتملين في المجالات المطروحة لهذه الدورة وعددها 9 مجالات موزعة على 18 فئة تغطي مختلف مراحل التعليم العام والجامعي على المستويين المحلي والعربي.

ونظمت الجائزة أول من أمس ورشتين تطبيقيتين الأولى بعنوان «مجال التعليم وخدمة المجتمع» تحدث فيها الدكتور حسين العثمان أحد أعضاء لجان التحكيم في الجائزة وحسينة العلي من الأرشيف الوطني.. والورشة الثانية بعنوان «مجال البحوث التربوية» تحدث فيها الدكتور علي سعيد عضو لجنة التحكيم في الجائزة والدكتور محمد علي الخريزي الفائز بالجائزة في دورة سابقة.

وأكدت أمل العفيفي الأمين العام لجائزة خليفة التربوية أهمية هذا البرنامج التعريفي الذي يمثل جسراً للتواصل ونقل الخبرات بين المتميزين الذين تصدروا التتويج في الجائزة في دوراتها السابقة والمرشحين للدورة الحالية.

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