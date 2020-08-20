انطلاق فعاليات «جامعة ستانفورد الإثرائي»

المصدر: أبوظبي - البيان

كشف صندوق الوطن عن انطلاق فعاليات برنامج «جامعة ستانفورد الإثرائي 2020»، برعاية شركة الدار العقارية، وشركة علي وأولاده وشركة إعمار، وبالتعاون مع المعهد العالمي للدراسات ما قبل الجامعية بجامعة ستانفورد.

ويأتي البرنامج ضمن مبادرة «موهبتنا»، التي تهدف إلى تنمية وصقل مهارات المواهب الوطنية، من خلال مجموعة من البرامج المتخصصة في قطاعات حيوية ومهمة، تدعم رؤية دولة الإمارات المستقبلية المتمثلة بإعداد الجيل القادم من العلماء والناجحين والشخصيات ذات التأثير العالمي، التي تسهم في تحقيق أهداف وطموحات الدولة.

ويشارك بالبرنامج المكثف، الذي يقام على مدار أسبوعين 13 موهوباً، ويتضمن مساقاً مكثفاً على مستوى جامعي لطلاب الصف الحادي عشر في «الأنظمة المدمجة» المدرج تحت مجالي الهندسة والحوسبة.

ويشمل البرنامج حصصاً تفاعلية عن بعد ومشاريع ومناقشات سيتعرف من خلالها المشاركون على معارف متنوعة في مجالات عدة.

برامج

قال أحمد فكري مدير عام صندوق الوطن بالإنابة: «يسعدنا تقديم برامج صيفية متميزة لطلابنا الموهوبين، وذلك من خلال التعاون مع جامعة ستانفورد العريقة والمصنفة الثانية عالمياً ضمن تصنيف الجامعات العالمي QS، وتتماشى هذه المبادرة مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة.

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