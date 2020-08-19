"بريطانية دبي" تطلق برنامجين جديدين في القانون باللغة الإنجليزية

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

كشف البروفيسور عبدالله الشامسي مدير الجامعة البريطانية بدبي عن حصول الجامعة على اعتماد من هيئة الاعتماد الأكاديمي لوزارة التربية لبرنامجين جديدين، الأول هو برنامج الدكتوراه في فلسفة قانون الأعمال والثاني بكالوريوس في القانون باللغة الإنجليزية مطلع الشهر القادم.

وتفصيلا بين البروفيسور الشامسي أن الجامعة طرحت مسبقا برنامج الماجستير في قانون البناء وفض النزاعات، ويشكل البرنامجين الجديدن إضافة نوعية للبرامج الاكاديمية في الدولة، مشيرا إلى البرامج تعتبر الأولى من نوعها في الدولة والمنطقة الخليجية بشكل عام كونه يقدم باللغة الإنجليزية.

وأكد أن جميع برامج الدكتوراه والماجستير تقدم مساقات مصممة تأخذ بعين الاعتبار التطور الحاصل والمستمر في عالم القانون مع التركيز على قانون دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتا إلى أن الهدف من اطلاق هذه البرامج الجديدة هو الحاجة الملحة في سوق العمل ورفده بأحدث العلوم القانونية وكفاءات قادرة على المنافسة في مجال التحكيم.

وقال مدير الجامعة البريطانية بدبي: "نفخر اليوم بطرح برنامج جديد في دكتوراه الفلسفة في قانون الأعمال، مما يرفع عدد برامج الدكتوراه لدينا إلى ثمانية برامج، ونؤكد من خلال هذه البرامج على مساهمة الجامعة في رفد الاقتصاد المعرفي في الدولة بخريجين مؤهلين وإثراء المعرفة البحثية من خلال رسائل الدكتوراه".

ومن جهته أفاد الدكتور أيمن مساعدة رئيس البرنامج أن برنامج دكتوراه الفلسفة في قانون الأعمال صمم للطلاب المهتمين بالدراسات المتقدمة في القانون المتعلق بالعقود والصفقات التجارية والإدارة، الأمر الذي سوف يمنح الطلبة والباحثين فرصة لعمل الأبحاث المعمقة على الشركات القائمة وعملياتها، وأيضا على التحديات الإجتماعية والقانونية في التجارة الدولية التي لا ينبغي للقانونيين في المنطقة إهمالها.

وأوضح أن هذا البرنامج الأول يعتبر من نوعه على مستوى منطقة الخليج كونه يدرس بشكل كامل باللغة الإنجليزية وبشكل مقارن بين القانون الإماراتي ونظيره الإنجليزي، يحتوي على مساقات متقدمة في قانون الاستثمار والملكية الفكرية والشركات بالإضافة إلى مساقات أساليب البحث القانوني وكيفية إعداد أطروحات الدكتوراه.

وأضاف أن البرنامج سيزود الطلبة بالمهارات البحثية الضرورية في قانون الأعمال والقانون بشكل عام، وسيمكنهم من تحسين فرص مرافعاتهم القانونية، والتفكير النقدي والمهارات التحليلية.

وحول برنامج بكالوريوس القانون أكد أنه صمم لتهيئة الطلاب وتحضيرهم المهني في عدة تخصصات قانونية في مؤسسات القطاعين العام والخاص، بالإضافة الى توفير الفرص للدراسات المستقبلية، فضلا عن أنه يوفر مساقات تعليمية مختلفة تغطي تخصصات القانون المدني، القانون التجاري، القانون الجنائي، القانون الإداري، والقانون الدولي العام من ضمن تخصصات قانونية أخرى. بالإضافة لذلك سيتمكن الطلاب من دراسة قانون مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي.

وذكر أن الجامعة البريطانية في دبي في طور الحصول على الموافقة من وزارة التربية على برنامج الماجستير في قانون الأعمال وفض النزاعات. وتهدف الجامعة من خلال توفير هذه البرامج إلى التميز في التعليم القانوني وجسر الهوة بين النظرية والتطبيق وتزويد الطلاب بالمهارات والقيم القانونية.

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