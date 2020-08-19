وزير التربية: جاهزون للعام الدراسي ونشدد على الالتزام بالتدابير الوقائية

المصدر: دبي - نورا الأمير

أكد معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم الاستعداد التام للعام الدراسي الجديد بالتعاون مع جهات وطنية عدة تحقيقاً للتكاملية في العمل، داعياً الميدان التربوي إلى الحذر والحرص الشديد وضرورة تطبيق التدابير الوقائية المعلنة، والالتزام بها، مشدداً على تدريب الكوادر العاملة في المؤسسات التعليمية للتعامل مع «كورونا».

وأفاد معاليه بأن الوزارة أعدت بروتوكولات وإجراءات تشغيل المنشآت التعليمية أثناء الجائحة (باللغتين العربية والإنجليزية) بالتعاون مع الشركاء مثل وزارة الصحة ووقاية المجتمع والدوائر والهيئات الصحية المحلية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئات التعليمية المحلية وغيرها، وتم توزيعها على كافة المؤسسات التعليمية للعمل بها، فيما تم تطبيق بعض البروتوكولات تجريبياً على إحدى المدارس وتمت الاستفادة من فرص التحسين لضمان الاستعداد التام لاستقبال الطلبة وفق إجراءات مشددة.

مراحل العودة

واستعرض وزير التربية في لقاء له مع نشرة أخبار علوم الدار على قناة أبوظبي أبرز الإجراءات الخاصة بدخول المنشآت التعليمية وإعداد خطة توضح مراحل العودة شاملة جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية كفحص كوفيد 19 وفحص الحرارة، والتباعد الجسدي، والتعقيم والتطهير، والتغذية، وتأمين خدمات النقل، والتدريب والتوعية، وخطة المراقبة والتفتيش وغيرها، مع مراعاة إجراءات وقائية مع رحلة الطالب من المنزل - الذهاب للمنشأة التعليمية - الفصول - الخروج من المنشأة حتى العودة للمنزل، وتفعيل غرفة عمليات على مدار الساعة.

وعد «التعليم عن بعد» منظومة متطورة وبها ممكنات، حيث كانت التجربة خلال الفصل الدراسي الثالث من العام المنصرم ناجحة وهو ما لمسناه بعد قياس أثرها وخلصنا بنتيجة بأن الطالب لم يخسر تحصيله العلمي وحقق تقدماً ملموساً، لافتاً إلى أن التعليم الهجين هو نظام تعليمي مبتكر ومطور في التعليم يدمج بين ميزات التعلم المدرسي المباشر والتعلم الإلكتروني مع التعليم الذاتي الموجه، وأنهم قطعوا شوطاً متميزاً فيه حيث كانت بدايته منذ 8 سنوات ببرنامج محمد بن راشد للتعليم، حيث يتم خلاله توظيف التكنولوجيا بشكل كبير مع اختيار الوسائل التعليمية المناسبة لرفع المستوى المهاري للطالب.

تعليم عالٍ

وحول الاستعدادات الخاصة في قطاع التعليم العالي (الجامعات والكليات)، تحدث معاليه عن اعتماد التعليم عن بعد في الجامعات واقتصار الحضور الشخصي للمختبرات والمرافق المماثلة لأغراض البحث العلمي التي تحتاج فيها التخصصات إلى الحضور كالطب.

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