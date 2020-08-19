إنشاء مدرسة خاصة بالشارقة تخدم أهالي المنطقة الوسطى

المصدر: (الشارقة – عصام الدين عوض)

أكد المهندس علي بن شاهين السويدي، رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة، أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كان قد وجه بإنشاء مدرسة خاصة بالمنطقة الوسطى على طريق الشارقة خورفكان، وتم البدء في المشروع فعلياً، ولكن سموه ارتأى أن الموقع يجب أن يكون في مكان متوسط للمنطقة الوسطى، على أن يكون على طريق الشارقة مليحة مقابل نادي مليحة الرياضي، وسوف يكون المشروع على مساحة مليون و200 قدم مربع. جاء ذلك خلال مداخلة له عبر برنامج البث المباشر من تلفزيون الشارقة، ظهر أمس، للرد على مداخلة إحدى المواطنات والتي طالبت فيها بضرورة إنشاء مدارس خاصة تطبق مناهج مختلفة في المنطقة الوسطى.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز