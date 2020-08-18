محاضرات الفصل الأول بـ«التقنية العليا» عن بعد

المصدر: دبي – مرفت عبدالحميد

أعلنت كليات التقنية العليا تفاصيل تطبيق منظومة التعليم «الهجين» مع انطلاقة العام الأكاديمي الجديد 2020/2021 والتي ستعتمد على تقديم كافة المحاضرات للطلبة عن بُعد خلال الفصل الدراسي الأول الذي سيبدأ في 24 أغسطس للطلبة المستمرين و30 أغسطس للطلبة الجدد، في حين سيتم السماح بحضور الطلبة بنسبة لا تزيد على 30% للمادة الواحدة نظراً لطبيعة التعليم التطبيقي الذي تتميز به الكليات.

وسيقتصر حضور الطلبة على المختبرات وورش العمل والحلقات النقاشية والعروض التقديمية، إضافة للأنشطة التطبيقية والبحثية المتعلقة بريادة الأعمال ضمن المناطق الحرة الاقتصادية، كما ستكون هناك إمكانية أيضاً لعقد بعض الاختبارات والامتحانات في الكليات على أن يتم ذلك كله وفق التزام الضوابط والإجراءات المتعلقة بصحة وسلامة الطلبة على مستوى مؤسسات التعليم العالي في مواجهة «كوفيد 19».

برامج

وتفصيلاً، أوضح الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، أن الكليات اعتمدت تطبيق منظومة التعليم «الهجين» بما سيمكن الطلبة من تلقي تعليمهم بشكل متنوع يجمع ما بين الدراسة في حرم الكليات والدراسة عن بُعد، وذلك وفق طبيعة البرامج والتخصصات ومتطلباتها ما بين النظرية والتطبيقية، مشيراً إلى أنه تم وضع آلية تفصيلية للتطبيق تبدأ مع انطلاقة الفصل الدراسي الأول في 24 أغسطس الجاري، حيث سيتلقى الطلبة جميع محاضراتهم عن بُعد وسيتاح لهم في بداية الفصل الحضور للكليات للقاء أساتذتهم والمشرفين الأكاديميين القائمين على متابعتهم لمعرفة خططهم الدراسية ومتطلبات كل مساق.

وأشار إلى أنه سيسمح للطلبة بالحضور للكليات بالتنسيق مع الأساتذة للمناقشات والدراسة التطبيقية والمتطلبات التي تشترط حضور الطالب وذلك وفق آلية تعتمد على تنسيق الأساتذة مع إدارة الشؤون الأكاديمية بهدف ضمان عدم تجاوز نسبة الحضور الطلابي اليومية في الكلية الواحدة 30% من طاقة الكلية، وسط التزام الجميع كافة معايير وإجراءات الأمن والسلامة المتبعة في ما يتعلق بمواجهة «كوفيد 19» والتي تم تعميمها في الكليات.

آليات

وأوضح لـ«البيان» أنه يتعين على جميع الطلبة الالتزام بـ5 إجراءات احترازية من أجل الحضور للكليات، وهي الالتزام بإجراء فحص «كوفيد 19»، قبل الحضور إلى الكليات في اليوم الدراسي الأول، والالتزام بالبرنامج التعريفي لورش التوعية بمكافحة كورونا والتي ستنظمها الكليات على مدار العام الدراسي، والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، والالتزام بالحجر الصحي مدة 14 يوماً في حال العودة من خارج الدولة، وأخيراً يتعين على جميع الطلبة تحميل تطبيق «الحصن» على هواتفهم الذكية لإبراز نتائج فحص كورونا.

وأضاف إن الحضور الطلابي يمثل عاملاً مهماً بالنسبة للطلبة في ما يتعلق بطبيعة التعليم التطبيقي والاحترافي الذي تعتمده كليات التقنية، ولهذا تم وضع آلية عمل تضمن تلبية المتطلبات التطبيقية لكل مساق بشرط ألا يتجاوز حضور الطالب للكليات في المساق 30% وذلك على مستوى المختبرات وورش العمل والعروض التقديمية والمناقشات، بينما تقديم المحاضرات للمساق سيكون جميعها أونلاين.

مرونة

وذكر الدكتور الشامسي أن هناك مرونة في ما يتعلق بأداء الاختبارات والامتحانات حيث تم تجهيز قاعات خاصة لذلك وفي حال رغبة الأساتذة في عقد الامتحانات في الكليات عليهم إبلاغ إدارة الخدمات الأكاديمية قبل مدة لا تقل عن (72) ساعة لحجز القاعة وذلك بهدف تنسيق عدم تجاوز نسبة الحضور الطلابي المحددة يومياً (30%) في كل كلية، وضمان جهوزية القاعات وفق معايير السلامة المطلوبة من حيث مراعاة المسافات والتباعد وإجراءات التعقيم المستمرة، لضمان أداء الطلبة امتحاناتهم في أجواء مناسبة وآمنة، كما سيستمر تقديم الأنشطة الطلابية من خلال منصات الحرم الجامعي الرقمي، باستثناء الأنشطة البحثية والتطبيقية المتعلقة بالابتكار وريادة الأعمال، والتي تتم ممارستها في المناطق الاقتصادية الحرة وفضاءات الابتكار كونها تمثل إحدى الركائز والأهداف الاستراتيجية لكليات التقنية والمتمثلة في تخريج الشركات ورواد الأعمال.

وأوضح الدكتور الشامسي أنه وفق خطة العمل في منظومة «الهجين» فإنه يلتزم الكادر الأكاديمي الوجود يومين أسبوعياً في الكليات في حين بقية الأيام يعمل بها عن بُعد.

4800 طالب

من جهته، أفاد أحمد الملا مدير إدارة الشؤون الطلابية في كليات التقنية العليا، بأنه تم هذا العام 2020/2021 قبول نحو 4800 طالب وطالبة في الكليات، واستهدف البرنامج التعريفي الطالبات الجدد المتوقع حضورهن للفصل الدراسي الأول والبالغ عددهن نحو 3 آلاف طالبة، في حين يؤدي الطلاب الخدمة الوطنية التي تمثل واجباً وطنياً يتشرفون بأدائه في ظل احتفاظهم بمقاعدهم الدراسية للانتظام في الدراسة عقب انتهاء فترة الخدمة الوطنية.

وأضاف إن فعاليات البرنامج التعريفي الافتراضي للطلبة الجدد والذي تم طرحه عبر تطبيق إلكتروني خاص بحيث يمكن الطلبة من خلاله وعبر سبع بوابات أساسية من التعرف إلى البيئة التعليمية في الكليات وبرامجها والخدمات الأكاديمية والأنشطة الطلابية إضافة إلى امتيازات الدراسة في الكليات، وكذلك أهم التعليمات والإجراءات الوقائية الواجب عليهم اتباعها والالتزام بها لضمان سلامتهم.

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