الفصل الأكاديمي المقبل في «روشستر للتكنولوجيا» عن بُعد

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

كشف الدكتور يوسف العساف، رئيس جامعة روشستر للتكنولوجيا بدبي، لـ«البيان» عن عزم الجامعة إطلاق الفصل الأكاديمي المقبل في 30 أغسطس الجاري لمعظم المواد «عن بُعد»، مؤكداً أن الجامعة تتابع عن كثب مستجدات الوباء العالمي المستجد مع الجهات المعنية بالدولة، وكذلك من فرع الجامعة الرئيسي في نيويورك للوصول لأفضل القرارات والاستعدادات التي من شأنها حماية أبنائنا من طلبة الجامعة.

وأشار إلى أن أسبوع استقبال الطلبة المستجدين سيبدأ في 25 أغسطس الجاري وسيكون أيضاً عن بعد، ليتم إنهاء كافة الترتيبات الخاصة بالتسجيل، وإجراء عمليات الإرشاد والتسجيل واختبارات قياس القدرات، وتعريف الطلبة بالحياة الأكاديمية وتسجيل المساقات والتخصصات التي تطرحها الجامعة، والرد على استفساراتهم فيما يتعلق بالدراسة.

تحديات

وأوضح الدكتور العساف أن الجامعة أخذت في الحسبان بعض التحديات التي قد تواجه طلبتها من المتواجدين خارج الدولة وتخوفات بعض الأهل من إرسال أبنائهم للجامعة، في ظل الظروف الراهنة، لذا قررت أن تكون الدراسة خلال الفصل الأول عن بعد، كما سيتم تقليص ذهاب الطلبة إلى المختبرات إلا في الحالات الضرورية، والتي تستدعي ذلك، مع التزام الجامعة بأخذ كافة الاحتياطات اللازمة والصارمة لمنع انتشار العدوى بالفيروس بين الطلبة والكادر الأكاديمي والعاملين في الجامعة، حيث سيكون دوام الهيئة الأكاديمية والعاملين بنسبة 50% كحد أقصى.

وأكد أن قرار إطلاق الدراسة عن بعد في الفصل الدراسي القادم الذي سينتهي في 20 ديسمبر من العام الجاري، يهدف إلى حماية الطلبة وذويهم بحيث نضمن عدم إصابتهم بالعدوى أو نقلها لذويهم، مشيراً إلى أن الجامعة ستقوم بدراسة الوضع خلال الفصل الدراسي، بحسب مستجدات الوباء للنظر في إمكانية إعادة الطلبة للحرم الجامعي.

وأضاف رئيس جامعة روشستر للتكنولوجيا أن الجامعة شهدت زيادة في تسجيل الطلبة بنسبة 50% خلال هذا الفصل بسبب البرامج الجديدة التي طرحتها الجامعة والمواكبة لمتطلبات سوق العمل الجديد، وهي برامج أمن المعلومات والذكاء الاصطناعي والروبوتات والسيارات المتطورة وتحليل البيانات، إلى جانب التسويق وإدارة الأعمال الرقمية ومنهجية الإبداع وريادة الأعمال في كل تخصصات الجامعة. بالإضافة إلى استكمالها حرمها الجامعي الجديد والمتطور، فضلاً عن طرحها المزيد من المنح الدراسية لمساعدة الطلبة المتفوقين والمعوزين على استكمال دراستهم والمضي قدماً في حياتهم الأكاديمية والمهنية مستقبلاً.

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